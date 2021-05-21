Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şubesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve MÜSİAD Gebze Şubesi Başkanı Serkan BEYAZ’ın imzaladığı protokol kapsamında, MÜSİAD Gebze Şubesi ve Gebze Teknik Üniversitesi;

Türkiye’de sağlık, mühendislik, eğitim, sanat, spor, tarım, ormancılık, kurumsallaşma, gıda ve hayvancılığın geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik sanayi-üniversite işbirliğinin sağlanması, bu kapsamda projeler geliştirilmesi ve katma değeri yüksek üretim yapılması amacıyla ortak çalışmalar yürütülecektir..

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve MÜSİAD Gebze Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin'de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan;

Protokol ile hali hazırda yürütülen çalışmaların taçlandığını ifade etti. GTÜ' nün üniversite sanayi işbirliğine yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslar arası olarak sürekli bir adım öteye taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, “Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gebze Şubesi ile imzaladığımız protokolün her iki taraf için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kaydetti.

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Gebze Başkanı BEYAZ; GTÜ ve MÜSİAD olarak uzun zamandan beridir yürüttüğümüz Sanayi- Üniversite işbirliğimizin çalışma alanlarını genişleterek resmi protokolü imzaladıklarını ifade ederek, MÜSİAD olarak Gebze'mizin üniversitesiyle iş birliği halinde hareket etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. “Akademik çalışma ve bilimin gücünü tecrübeyle bir araya getirmek amacıyla bu yolculuğa çıktık. Akademi ve iş dünyasının güç birliği yaparak ortak güç oluşturması çok önemli ” diye konuştu.

Başkan BEYAZ, gerçekleşen protokole imza atmaktan dolayı memnun olduklarını söyleyerek Rektör ASLAN’a teşekkür etti.