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Öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları vize işlemleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları için vize işlemlerine devam ediyor.

Öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları vize işlemleri sürüyor

14 Aralık 2022 Çarşamba 18:30


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları için vize işlemlerine devam ediyor. Vize işlemlerini gerçekleştirmeyen öğretmen ve öğrenciler indirimden yararlanamayacak.


VİZE İŞLEMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Şefliği’nce düzenlenen indirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları için Büyükşehir Belediyesi’nden vize uyarısı geldi. Öğretmen ve öğrencilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen indirimden yararlanabilmesi için, indirimli seyahat kartlarını vizeletmesi gerekiyor. 


DOLUM CİHAZLARINDAN

İndirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemleri il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında belge ibraz etmeden otomatik olarak yapılabilecek. 


ONLİNE BAKİYE YÜKLEMELERİNDE VİZE YOK

Online bakiye yüklemesinde öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemi yapılamıyor. Kredi kartı ile bakiye yüklemek isteyen öğretmen ve öğrenciler kartlarının vize işlemlerini Kocaelikart bayilerinden veya otomatik dolum cihazlarından yapabilecek.



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