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On binler KARFEST’te doyasıya eğlendi

On binlerce kişinin doyasıya eğlendiği KARFEST’te -10 derecede sahne alan Haluk Levent, şarkıları, performansı ve ‘Akdeniz Akşamları’yla Sisli Vadi’deki karları eritti.

On binler KARFEST'te doyasıya eğlendi

05 Şubat 2023 Pazar 11:30


İlki 2020 yılında yapılan ve pandemi nedeniyle ara verilen KARFEST’in ikincisi, yine muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen on binlerce kişi festivalin yapıldığı alana gelerek eğlenceye ortak oldu. Maşukiye merkezden ring seferlerle alana gelen vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.


-10 DERECEDE UNUTULMAZ HALUK LEVENT KONSERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen KARFEST, on binlerce vatandaşa unutmayacakları bir gün yaşattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival, Haluk Levent konseri ile son buldu. -10 derecelik havada şarkıları ve performansıyla festivale renk katan Haluk Levent’e hayranları eşlik etti. Hep bir ağızdan okunan şarkılar Sisli Vadi’de yankılandı. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanI Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ünlü sanatçı Levent’e 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti.


SEYYAR SATICILARIN KÂĞIT HELVALARINI ADLI

Festivalde sahne alan Haluk Levent sahnenin önünde kâğıt helva satan seyyar satıcıları sahneye çağırarak bütün kâğıt helvalarını aldı. 350 tane kâğıt helva satın alan Haluk Levent, bütün helvaları soğuğa rağmen kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara dağıttı. Haluk Levent’in bu davranışı seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. 



SUCUK EKMEK OLMAZSA OLMAZ

Festivalin yapıldığı alanda vatandaşların üşümemesi için birçok noktada ateşler yakıldı. Ateşin etrafını çevreleyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde ayrıca tüm gün boyunca çorba, sucuk ekmek ve ayran, irmik helvası ile çay ve kahve ikramı yapıldı. Festival alanına gelen vatandaşlar tüm bu imkânlardan yararlandı. Verilen ikramların dışında festivalde düzenlenen yarışmalar eğlenceli sahneleri ortaya çıkardı. Saat 14.00, 16.00 ve 18.00’da bot yarışması düzenlendi. Güvenlik önlemleri altında düzenlenen yarışmada botla en hızlı ve doğru giden ekip birinciliği kazandı. 


EN BÜYÜK KARDAN ADAM YARIŞMASI

Festival alanında saat 13.00, 15.00 ve 17.00’da ise en yaratıcı kardan adam yarışması büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışmaya katılan aileler çocuklarıyla birlikte en iyi kardan adamı yapmak için kıyasıya emek verdiler. Festival programı kapsamında saat 15.00’da düzenlenen karaoke yarışmasında şarkıları en doğru seslendirenler öne çıkarken, en yaratıcı Instagram fotoğrafı yarışmasının birincisi saat 19.00’da seçildi.


KONSERLER İÇ ISITTI

Soğuk havaya rağmen Sisli Vadi’ye gelen vatandaşlar çalan şarkılara eşlik ederek ısındı. Sahne etkinlikleri DJ performansı ile yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara ve Muhammed Vanal konserleriyle başladı. Müzik programı Eypio konseriyle devam etti.





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