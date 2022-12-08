Ormanya'nın kamp alanı doğaseverlerin konaklama noktası oldu

- Kocaeli'deki doğal yaşam parkının kamp alanı, 23 karavan ve 42 çadır kapasitesiyle bu yıl 861'i yabancı 14 bin 281 doğa tutkununu ağırladı





- Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz:

- "Kamp alanımız elektrik, su, gibi temel hizmetlerin yanı sıra diğer tüm altyapı, 24 saat güvenlik gibi hizmetleri de barındırıyor"





Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'nın kamp alanı, doğaseverlere sonbahar renklerinin hakim olduğu, sincapların bulunduğu ormanda doğayla iç içe konaklama imkanı sunuyor.

Elektrik, su, duş, tuvalet ve bulaşık yıkama alanı gibi ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin verildiği, 23 karavan ve 42 çadır kapasitesine sahip kamp alanından bu yıl 14 bin 281 doğasever faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, 4 yıl önce doğaseverlerin istifadesine sunulan kamp alanının, uluslararası standartları sağladığını ve uluslararası karavan rotaları üzerinde stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Kamp alanının, özellikle Avrupa'dan doğuya veya Orta Doğu'ya rota belirleyen turistlerin uğrak noktası olduğunu belirten Özyılmaz, şöyle devam etti:

"2022 yılında 14 bin 281 kampseveri ağırladık, bunların 861'i yabancı turistlerden oluşuyor. Kamp alanımız elektrik, su gibi temel hizmetlerin yanı sıra diğer tüm altyapı, 24 saat güvenlik gibi hizmetleri barındırıyor. Ekspedisyon (özel amaçla yapılan zorlu ve uzun yolculuk) yapan ya da dünyayı gezen gezginler de bu noktanın kendi başına olan popülerliğinden dolayı burayı tercih ediyor. Ormanya; Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya ya da diğer ülkelerden kampseverlerce bilinen bir nokta haline geldi. Buranın en güzel yanı meşe ağaçlarının gölgesinde, bir orman ortamında olması."

- "Ormanya ziyaretçilere birçok deneyim ve macerayı bir arada sunuyor"

Özyılmaz, kampçıların doğal yaşam parkının içinde bulunan 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurlarında spor yapma imkanı da bulduğuna değinerek, şunları anlattı:

"İçeride 14 ayrı donatıda kuş gözlemi yapabilir, ailece farklı etkinliklere, doğa okulu eğitimlerine katılabilir, çocuk hayvan çiftliğindeki hayvanları ziyaret edebilir ya da yaban yaşam alanındaki bölgeleri gezip yaban hayatıyla ilgili gözlem yapma fırsatı bulabilirler. Ormanya aslında ziyaretçilere birçok deneyim ve macerayı bir arada sunuyor. Dört mevsim uğrak bir noktayız. Ağır kış koşullarında bile gezilebilir, erişilebilir olmaya devam ediyor. Yazın serinliği, kışın içinde bulundurduğu doğal güzellikleri ve manzarasıyla cazibe merkezi olma yolunda devam ediyoruz."

Kocaeli'de kamp ve karavan turizminin her geçen gün geliştiğine işaret eden Özyılmaz, Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra ilçesinde 90 kilometrelik sahil boyunca ve Samanlı Dağları meşe, gürgen, kayın gibi asırlık ağaçların gölgesinde 120 kilometrelik bölgede yeni kamp ve karavan alanları oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

- "Kamp ve karavan turizminde iddialıyız"

Özyılmaz, Ormanya'nın bölgede bir başlangıç olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle önümüzdeki süreçte yeni karavan rotaları oluşturulması noktasında çalışmalar yaptık, projeler hazırladık. Kandıra'da Zambakyolu bölgesi, Babalı'dan Ağva'ya kadar devam eden rota üzerinde birçok koy ve kumsala yakın, mevcut kamp alanlarının dışında yeni alanlar eklenmesini, hizmete girmesini planlıyoruz. Samanlı'da Kartepe, Kuzuyayla hattından başlayıp Karamürsel sırtlarına kadar devam eden Samanlı rotası üzerinde birçok kamp ve karavan rotası, önümüzdeki yıllarda hizmete girecek. Kamp ve karavan turizminde iddialıyız. Yüzde 88'i orman ve tarım alanlarıyla kaplı, coğrafi olarak müthiş bir çeşitliliğe sahip Kocaeli'de, bu fırsatı iyi değerlendirmeyi planlıyoruz."