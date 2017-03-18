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Otobüslerde Sağlıklı Yolculuk

Büyükşehir tarafından yapılan çalışma kapsamında araç içerisinde yapılan Nano Gümüş Dezenfeksiyon ile araçlarda artık daha sağlıklı ulaşım yapılıyor

18 Mart 2017 Cumartesi 10:45


Büyükşehir’in otobüslerinde sağlıklı yolculuk

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli seyahat edebilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda araçlarda teknolojinin en gelişmiş yöntemleriyle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 

NANO GÜMÜŞ DEZENFEKSİYON

Toplu Taşıma Dairesi tarafından yapılan çalışmalar ile araç içinde oluşan bakteri, mikrop ve her türlü mikroorganizma iç mekan dezenfeksiyonu ile  etkisiz hale getiriliyor. Nano Gümüş Dezenfeksiyon yöntemi kullanılan araçlarda yapılan çalışma üç ay süre ile etkili oluyor.

 

SİSLEME YÖNTEMİ YAPILIYOR

Yapılan çalışma öncesinde araç içerisindeki mikrop miktarının derecesine yapılan testler ile bakılıyor. Testlerde 500 pl üzeri çıkan araçların içerisine sisleme yöntemi ile dezenfeksiyon uygulanıyor. Sisleme yönteminde tüm yüzeylere milyarlarca nano gümüş iyonları püskürtülüyor. Bu iyonlar  mikroplar sökülene kadar araç içerisinde onlarla mücadele ederek yok ediyor. Yapılan bu işlemle birlikte üç ay boyunca araçta bakteri veya mikrop oluşmuyor.

 

TAMAMEN SAĞLIKLI BİR UYGULAMA

Temizlik işlemi nano teknoloji laboratuvarlarında geliştirilmiş, Avrupa Birliği standartlarına göre üretilmiş patentli 90 ppm yoğunluğunda nano gümüş solüsyonu ile yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Tip 2 Biosidal Ürün Ruhsatnamesi’ne sahip. Kokusuz ve leke bırakmayan  solüsyon; alkol, amonyak, antibiyotik ve triklozan veya herhangi bir kimyasal içermiyor. 3 ay boyunca etkili olacak yöntem özel ekipler tarafından mart, haziran, eylül ve aralık aylarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.

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