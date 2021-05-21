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Otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

Gebze'de otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

21 Mayıs 2021 Cuma 17:29

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen E.T. yönetimindeki 06 FKC 07 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Aracın bariyere saplandığı kazada S.T. otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün kızı, babasına sarılarak gözyaşı döktü.









AA
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