Otomobil elektrik direği ve ağaçları devirdi: 2 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Profesör Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 09 NA 681 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüsü B.B. ve araçta bulunan F.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA