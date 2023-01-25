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Otomobil önce binanın duvarına çarptı, sonra bahçeye düştü: 3 yaralı

Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iki katlı binanın önce duvarına çarptı, ardından bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, evde de maddi hasar meydana geldi.

Otomobil önce binanın duvarına çarptı, sonra bahçeye düştü: 3 yaralı

25 Ocak 2023 Çarşamba 20:23

  Kaza, Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.R.D. idaresindeki 41 GC 172 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde R.K.’ye ait 2 katlı evin duvarına çarparak durabildi. Evin penceresinin yanındaki duvara çarpan otomobilin ön tarafı bahçeye doğru sarktı. Evin içindeki vatandaşlar sesten duydukları panikle dışarı çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki R.R.D, ismi öğrenilemeyen kadın ile çocuk, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı evde ise maddi hasar meydana geldi. 
  Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 
  


İHA
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