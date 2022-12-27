ÖZEL BİREYLERİN PASTA YAPMA HEYECANI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, GÖLMEK yemek kursu eğitim alan Down sendromlu bireylerin mutfağına konuk olarak kursiyerlerle birlikte pasta yaptı.





GÖLMEK yemek kursu eğitim alan Down sendromlu bireyler, eğitimlere devam ettikleri Şirinköy Kurs merkezinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i konuk ettiler. Kursiyerlerle birlikte mutfağa giren Başkan Sezer’e eşi Türkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve eşi Ayşe Seymen eşlik etti. Özel bireylerle birlikte rengarenk pasta yapan Başkan Sezer, “Yol Arkadaşım” dediği bireylerin mutfaktaki eğlenceli anlarına ortak oldu.





ÖZEL BİREYLERDEN BAŞKAN SEZER’E ANLAMLI HEDİYE

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer daha sonra kurs bahçesinde eşi Türkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve eşi Ayşe Seymen ile birlikte özel bireylere çeşitli hediyeler takdim ettiler. Başkan Sezer, öğrencilerin kendisi için yazdığı hatıra defterindeki notları okuyarak öğrencilere teşekkür etti.