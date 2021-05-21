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PALMET ENERJİ’DEN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK “VAKIFBANK, TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KREDİ KAMPANYASI DÜZENLİYOR”

PALGAZ, İZGAZ ve PALEN şirketleriyle Gebze, Kocaeli ve Erzurum şehirlerine doğal gaz arzı sağlayan PALMET Enerji, müşterileri için VakıfBank’ın düzenlediği tesisat dönüşümüne yönelik kredi kampanyasına destek verdi.

PALMET ENERJİ'DEN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK 'VAKIFBANK, TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KREDİ KAMPANYASI DÜZENLİYOR”

21 Mayıs 2021 Cuma 18:09

Enerji sektörünün ilk yatırımcılarından biri olan ve 2 il, 26 ilçede 900 bini aşkın aboneye hizmet veren PALMET ENERJİ, doğal gaz konforunun yaygınlaşmasına destek oluyor. Doğal gaz abonesi olmak isteyenler ve bağlantı sözleşmesini gerçekleştirmiş olan aboneler, tesisat dönüşümü için VakıfBank’ın sunduğu özel bireysel kredi kampanyasından yararlanabilecekler.

 

Kocaeli, Gebze ve Erzurum’da yeni abone olanlar ve abone olmak isteyenler VakıfBank ile yapılan iş birliği çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihlerine kadar devam edecek olan kampanyada 3.000 TL’den başlayarak 20.000 TL’ye kadar, uygun faiz oranları ve 36 aya kadar vade fırsatıyla bireysel kredi kullanabilecekler.

 

Ekonomik ve konforlu bir yakıt olan doğal gaz kullanımının yaygınlaşması için düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklama yapan PALMET Enerji Genel Müdürü Tamer Sönmez, “Doğal gaz dağıtımı yaptığımız bölgelerde herkesin doğal gaz ekonomisi ve konforuyla buluşmasını istiyoruz. Doğal gazsız ev kalmasın diye VakıfBank’ın müşterilerimize sunduğu kampanyaya destek verdik. Banka, tesisat dönüşüm maliyetlerine yönelik düzenlediği kredi kampanyasıyla müşterilerimize avantajlar sunuyor” dedi. Sönmez, “Alternatif ısınma yöntemleriyle kıyaslandığında daha çevreci, daha ekonomik, daha verimli ve daha konforlu bir yakıt olan doğal gazın yaygınlaşması için bölgelerimizdeki hat imalatı çalışmalarımız devam ederken abonelerimizin dönüşüm maliyetlerine de destek olmak için bu kampanyayı düzenledik. Dağıtım bölgelerimizde doğal gaz konforuyla herkesin buluşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.


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