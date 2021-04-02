PTT’DEN ESNAF VE GİRİŞİMCİLERİN İŞİNİ BÜYÜTEN AKILLI ÇÖZÜMLER

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN: “Esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerimize işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye’mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız.”

Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız, entegrasyonsuz tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiyor.



Esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lerin satışlarını artıracak, maliyetlerini düşürecek ve birçok noktadan tedarik ettiği hizmetlerin tamamını tek bir ürünle karşılamalarını sağlayacak olan PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ), ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm bireysel satıcıların hayatını kolaylaştırmak için hazırladığı PTT Akıllı Esnaf Projesi ile esnaflar işlerini büyütebilecek. Ayrıca lansmana özel sıfır komisyon kampanyası ile 30 Mart tarihinden itibaren, ücretsiz ve komisyonsuz paket seçenekleri ile de maliyetleri düşecek. Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek.

“PTT Olarak Esnaf, Sanatkâr, KOBİ ve Girişimcilerimizin Her Zaman Yanındayız”

PTT Akıllı Esnaf Projesi sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün hafifleyeceğini vurgulayan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “Esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye’mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni proje ile ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” dedi.



Fiziksel iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm girişimcilerin de PTT kolaylığı ile satış ve tahsilat yapabilme imkânına kavuştuğunu kaydeden Gülten, “Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın refahına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Avantajlı Paketler

Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu Link ile Ödeme, Sanal POS ve yeni nesil Akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, Ücretsiz Hesap, Kart, Fatura Ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan işyerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

Ayrıca, PTT Akıllı Esnaf, tahsilat, satış ve sipariş yönetimi, stok takibi ve kargo süreçlerini tek bir platform üzerinde birleştirerek pek çok ihtiyacı tek bir ürünle karşılıyor ve ticari faaliyetlerin kolaylaşmasına da katkıda bulunuyor. İlk etapta online olarak sunulacak olan PTT Akıllı Esnaf POS, kısa bir süre sonra fiziki olarak da müşterilerin hizmetine açılacak.

Kolay Başvuru İmkânı

PTT Akıllı Esnaf üyesi olmak isteyen müşteriler https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da PTT iş yerlerinden başvurularını tamamlayarak, yazılımla, entegrasyonla, masraflarla uğraşmadan satışa başlayabilecek.

Üye olmak isteyen müşteriler,

https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapacakları başvuru ile online ortamda 1 gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek ve ödeme hizmetlerinden yararlanabilecek. Hizmetlerden yararlanmak için müşterinin iş yeri web sayfası olması zorunluluğu da bulunmuyor. PTT Akıllı Esnaf üyeliği tamamlandığında müşterinin cep telefonu veya e-posta adresine gönderilen güvenli ödeme linkiyle hemen ödeme almaya başlanabilecek.