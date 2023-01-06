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Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

Bir yandan otobüs sürdü, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'yle görüştü

Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

06 Ocak 2023 Cuma 13:20

 Kartepe ilçesinde özel halk otobüsü şoförü İsmail Gültekin, rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkıp 3 dakikada hastaneye yetiştirdi. Şoförün bir yandan araç kullanıp, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'yle görüşmesi de  
saniye saniye araç içi kameraya yansıdı.  
 Olay, 3 Ocak Salı günü saat 06.30 sıralarında Suadiye mevkiinde meydana geldi. Halk otobüsüyle seyir halinde olan şoför İsmail Gültekin, durakta yolcu indirdiği esnada başka bir yolcunun rahatsızlandığını gördü. Yolcunun kalp krizi geçirdiğini zannedip yüzüne su çarpan Gültekin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayarak ne yapması gerektiğini sordu. Yolcu 3 dakika içinde hastaneye yetiştirildi.  
 
  "Durumunu öğrenmek için iletişim numarasını da aldım" 
  22 yıldır otobüs şoförlüğü yapan İsmail Gültekin, "Sabah saat 06.30 otobüsüyle durakta yolcu indirdim. Bu sırada bir yolcunun elleri ve başının şekillerinin değiştiğini gördüm. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Rahatsızlandığını anlayınca hemen kapıları açarak, yüzüne su vurduk. Daha sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. 3 dakikada yolcuyu hastaneye yetiştirebileceğimi söyledim. Yolcuyu hastaneye götürdükten sonra doktorlar müdahale etti. Hastanın sonraki durumunu öğrenmek amacıyla telefon numarasını da aldım. Kendisiyle iletişim kurduğumda durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi. 
 
  "Kalp krizi geçirdiğini sandım" 
 Yolcunun kalp krizi geçirdiğini düşünen Gültekin, "Yolcu yüksek tansiyonu sebebiyle rahatsızlanmış. Ben ilk başta kalp krizi sandım. Terlemeye başladı, el ve kafasının hareketleri değişince tansiyon olduğunu biraz anladım. Arabada 4 kişi vardı. Araçtaki kişilerde bize yardımcı oldu. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti, televizyonda görmüştüm ama ilk defa böyle bir olayla karşılaştım.  İnsan olan herkes bu görevi zaten yapar. Yapmayan varsa da ben ona insan demem" diye konuştu. 
 
  "Şoförümüzü çok tebrik ediyorum" 
  Olayı duyan yolcu Ömer Dursun, "Çok memnun oldum. Yeter ki herkes böyle olsun. Şoförümüzü çok tebrik ediyorum" dedi.  


İHA
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