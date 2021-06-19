Romanya’nın Başkenti Bükreş’te Osmanlı Medeniyeti

Osmanlı gönül coğrafyamızı adım adım gezerek araştırma yapıp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Tuna kıyısındaki Galati ve İbrail den yola çıkıp 300 km ye yakın yol giderek Bükreş de ilk durağımız Şehir merkezi oldu. Türkiye de askeri ateşe olarak bulunmuş emekli bir albayın rehberliğinde gezdiğimiz Bükreş’e, ilk kez 24 yıl önce gelmiştim. O günden bu güne çok şey değişmiş, gelişmiş ve Avrupa birliğine 2007 yolunda girdikten sonra büyümüş. Ünlü Bükreş Saray’ı önünde rehber Romanya’nın devrik lideri Mihail Çavuşesku’nun nasıl devrildiğini, nelerin yaşandığını, aynı komünist ekibin daha sonra işi yürüttüğünü, ezilen halk olduğunu çok açık anlattı, şehri tümü ile gezdik.

Osmanlı gönül coğrafyamızı adım adım gezerek araştırma yapıp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Tuna kıyısındaki Galati ve İbrail den yola çıkıp 300 km ye yakın yol giderek Bükreş de ilk durağımız Şehir merkezi oldu. Türkiye de askeri ateşe olarak bulunmuş emekli bir albayın rehberliğinde gezdiğimiz Bükreş’e, ilk kez 24 yıl önce gelmiştim. O günden bu güne çok şey değişmiş, gelişmiş ve Avrupa birliğine 2007 yolunda girdikten sonra büyümüş. Ünlü Bükreş Saray’ı önünde rehber Romanya’nın devrik lideri Mihail Çavuşesku’nun nasıl devrildiğini, nelerin yaşandığını, aynı komünist ekibin daha sonra işi yürüttüğünü, ezilen halk olduğunu çok açık anlattı, şehri tümü ile gezdik.

Osmanlı gönül coğrafyamızı adım adım gezerek araştırma yapıp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Tuna kıyısındaki Galati ve İbrail den yola çıkıp 300 km ye yakın yol giderek Bükreş de ilk durağımız Şehir merkezi oldu. Türkiye de askeri ateşe olarak bulunmuş emekli bir albayın rehberliğinde gezdiğimiz Bükreş’e, ilk kez 24 yıl önce gelmiştim. O günden bu güne çok şey değişmiş, gelişmiş ve Avrupa birliğine 2007 yolunda girdikten sonra büyümüş. Ünlü Bükreş Saray’ı önünde rehber Romanya’nın devrik lideri Mihail Çavuşesku’nun nasıl devrildiğini, nelerin yaşandığını, aynı komünist ekibin daha sonra işi yürüttüğünü, ezilen halk olduğunu çok açık anlattı, şehri tümü ile gezdik.

Tarihi eski ve çok karışık olan Bükreş, eski zamanlara ait meskun Thyanus’un bulunduğu yerde Eflak prenslerinin başkenti Tirgoveşte şehrini korumak amacıyla inşa olunmuştur. 1460 yılından beri Eflak prenslerinin sık sık Bükreş'te kaldıkları bellidir. 1659'cian sonra Bükreş, Eflâk prenslerinin sürekli başkenti oldu. 1462'de Prens Radu Cel Frumos, Türklerin isteği üzerine Giurgiu'ya daha yakın olmak üzere başkentini Bükreş'e nakletmiş, 1473'de Buğdan (Moldova) Prensi Stefan Cel Mare tarafından zaptedilmiştir. 1558 - 1601 yıllarında sıkıntılı günler geçiren şehir, Macarlar tarafından yağmalandı. Sinan Paşa tarafından zaptedilerek olağanüstü etkin bir biçimde berkitildi. 1611'de yeniden Macarların eline düşerek yıkıldı. 1630 yılından itibaren refaha kavuşan şehir, on yıl sonra 100 bin nüfusa ulaştı. Bu devirde birçok kilise ve manastır yapıldı. Ancak 1660 yılında çıkan bir veba salgını üzerine nüfusu oldukça azaldı. 1676'da ikinci bir veba salgını yüzünden halkın birçoğu şehri terk ederek başka yerlere göç ettiler. 1678'de halk, şehre yeniden döndü. XVIII. yüzyıl başından itibaren Bükreş, 12 kadar savaş ve istilâ ve bu ara-da salgın hastalık ve açlık tehlikelerine uğradı, 6 büyük yangın, 6 deprem yüzünden birçok yerleri harap oldu. 1804 yılında patlak veren Sırp isyanları Osmanlı Devleti'nce bastırıldı. Ruslar, isyan başladığı zaman Sırbistan'ın Eflâk Buğdan gibi ayrıcalıklı bir beylik olmasını istemişlerdi.