Sabri Emecan’ın annesi vefat etti

Gebze Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Sabri Emecan’ın annesi Nariye Turgut (89) vefat etti.
09 Nisan 2021 Cuma 19:33
Annesinin vefatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sabri Emecan; “Canıma can veren, en kıymetlim annemi yaşlılığa bağlı olarak kaybettik. Cenazesi bugün Sakarya Kocaali Karapelit köyünde 16.00 da cenaze namazından sonra defin edilecektir.” İfadelerini kullandı. Gazete Gebze Ailesi olarak Nariye Turgut’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz