banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Sandıktan Toprağa Ata Tohum Projesi' Çalışmaları Yerinde İncelendi

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Sandıktan Toprağa Ata Tohum" projesi kapsamında yapılan çalışmaları uygulama alanında incelemek üzere GTÜ kampüsünü ziyaret etti

'Sandıktan Toprağa Ata Tohum Projesi' Çalışmaları Yerinde İncelendi

25 Mayıs 2021 Salı 17:21

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Kocaeli Ticaret Odası, iş birliği ile 12 Eylül 2019 tarihinde Kocaeli Milletvekili  Radiye Sezer Katırcıoğlu önderliğinde başlatılan "Sandıktan Toprağa Ata Tohum" projesi kapsamında yapılan çalışmalar, “Proje Gelişme Toplantısı” ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, GTÜ, Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, Kocaeli İl Tarım Müdürü Yüksel Çil, Ziraat Mühendisi Ali Koç ve Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ziraat Mühendisi Ünal Balta tarafından  Katırcıoğlu’na  uygulama alanında anlatıldı.

Sn. Emine Erdoğan’ın desteklediği “Ata tohum“ kullanılması, araştırılması, yaygınlaştırılması, tohum bankası uygulaması kapsamında yapılan projede pandemiye rağmen ata tohum adayları yerel üreticilerden bizzat Katırcıoğlu tarafından temin edilmiş ve bu tohumlar arasından ata tohumu oldukları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmiş domates (“Turuncu Çeri Kokteyl” ve “Anka” çeşitleri) ve biberler  (“Kandıra Kıl” ve “Kandıra Salçalık” çeşitleri) sera ortamında Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü tarafından çimlendirilmiştir. Çimlendirilen fideler ata tohum kullanımının yaygınlaştırılması adına hem Kocaeli’de bulunan yerel çiftçilere verilecek, hem de verim artışının sağlanması amacıyla GTÜ bünyesindeki ATAM tarafından mikrobiyal gübre kullanılarak dikey tarımda yetiştirilecek. ATAM aynı zamanda ata tohumlarının hiçbir genetik bozulmaya maruz kalmadan uzun süre saklanması için kriyogenik yöntemler kullanarak, tohumları GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde bulunan kriyobankta saklayacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaMuzaffer BıyıkGebzeKocaeliSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali Yavuz, REGENERON ISEF’te Dünya Dördüncüsü Olan Öğrencileri Ödüllendirdi Vali Yavuz, REGENERON ISEF’te Dünya Dördüncüsü...
Başkan Zeytinoğlu kapasite kullanımlarını değerlendirdi Başkan Zeytinoğlu kapasite kullanımlarını değerlendirdi
Mayıs meclisi tamamlandı Mayıs meclisi tamamlandı
Almanya’da Google hakkında soruşturma açıldı Almanya’da Google hakkında soruşturma açıldı
Kocaeli'de iş yerinin tabelasında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı Kocaeli'de iş yerinin tabelasında mahsur kalan kedi...
Kocaeli'de patlayan amonyak tankına müdahale edildi Kocaeli'de patlayan amonyak tankına müdahale edildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Vali Yavuz, REGENERON ISEF’te Dünya Dördüncüsü...
Geçtiğimiz günlerde ABD’de düzenlenen ve öğrenci yarışmalarının Oscar’ı olarak da kabul edilen...

Haberi Oku