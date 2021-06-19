Sayın Cumhurbaşkanımıza Gebze Eskihisar Ormanları Mektubu

da yazdığım açık mektubu okurlarımızın isteği üzerine bu gün bir kez daha. Gündeme getirmek istiyorum

da yazdığım açık mektubu okurlarımızın isteği üzerine bu gün bir kez daha. Gündeme getirmek istiyorum

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a tarihi Gebze Eskihisar kalesi üstündeki barış mahallesinde 140 dönüm Orman Bakanlığı ile Gebze belediyesi arasında davalık orman yeri ile ilgili daha önce Gebze

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a tarihi Gebze Eskihisar kalesi üstündeki barış mahallesinde 140 dönüm Orman Bakanlığı ile Gebze belediyesi arasında davalık orman yeri ile ilgili daha önce Gebze

Pandemi felaketi ve korona vebası salgını günlerin de cumhurbaşkanın büyük önem verdiği yeşil alan parklar ve millet bahçelerinin kıymeti çok iyi anlaşıldı insanlar millet bahçelerinde nefes alabildiler

Gebze Barış Mahallesin de 140 dönüm orman yerinin Millet Bahçesi olarak halkın hizmetine açılması İle ilgili cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan a bir yıl önce 19 Mayıs 2020 günü Gebze gazetesin de yazdığımız açık Mektubu bu gün bir kez daha sizlerle paylaşıyorum

140 dönümlük orman yeri ve Yorgi villaları İle ilgili bir çok iddia ve söylenti var.

Okurlarımız ve kamuoyu Kocaeli valimiz sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız sayın Tahir Büyükakın dan bölgedeki 140 dönümlük orman yeri ve Yorgi villaları ile ilgili geniş çaplı Araştırma ve soruşturma yapması bölgede inceleme yaparak kamuoyuna açıklama yapmalarını istiyor

Bölgede 46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak bölge ile ilgili haber ve makale yazmaya ve devrialem belgesel programı çekmeye devam edecek hazırladığımız Belgesel ve makaleleri sayın cumhurbaşkanımzın yüksek bilgilerine sunacağız

Gebze belediyesi ile Orman Bakanlığı arasında davalık olan birilerin göz diktiği iddia edilen 140 dönümlük orman yeri ile ilgili bir yıl önce cumhur başkanı sayın Erdoğan’a. Yazdığımız açık Mektubu bir kez daha siz değerli okurlarımız ve kamuoyu İle paylaşmayı sorumlu gazetecilik ve belgeselcilik görevi kabul ediyorum

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