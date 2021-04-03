‘ScaleUp’ programı

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:19
Bu sene 9 sektörden 15 girişimi kabul eden programda girişimciler ve çekirdek ekipleri çeşitli atölye, mentorluk görüşmeleri ve forumlarda bir araya gelerek desteklenecek ve girişimlerini bir sonraki aşamaya taşıyacaklar.P&G Türkiye ve Kafkas Bölgesi Başkan Yardımcısı Tankut Turnaoglu ve Endeavor Genel Sekreteri Asli Kurul Turkmen’in açılış konuşmalarıyla başlayan programın ilk konuğu E-Ticaret platformu Akinon’un CEO’su Tolga Tatari oldu. Tatari, etkinliğe katılan girişimcilere kurucu ortağı olduğu Akinon ve Markafoni şirketlerinin genel stratejilerini ve başarı öykülerini anlattı. Program boyunca strateji mentorluğu yapacak Arın Özkula, Bora Yılmaz ve Ozan Sönmez’ de kendilerini tanıttı ve katılımcılarla programın amacı ve içeriği ile ilgili bilgiler paylaştılar.Günün son içeriğinde ise portföy danışmanı ve girişimci Cem Kemal Mimaroğlu, katılımcılara Değer Haritası’nın önemini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.
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