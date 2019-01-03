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SEDAŞ’ta Eğitimler Tamamlandı!

SEDAŞ çalışanları 2018 Yılı İş Sağlığı ve GAüvenliği eğitimlerini başarı ile tamamladılar.

SEDAŞ'ta Eğitimler Tamamlandı!

03 Ocak 2019 Perşembe 13:35

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SEDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de bu illerin genelinde 3,5 milyon nüfusa hizmet veren ve toplam 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de enerji dağıtım hizmetini 7/24 sürdüren çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini 2018 yılında başarı ile tamamladılar.

Elektrik Dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren SEDAŞ, oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları gereği,  çalışanlarının periyodik olarak katıldığı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerine ait  hedeflerini  başarı ile gerçekleştirdi. 

SEDAŞ çalışanları aldıkları eğitimlerle, 2018 yılının 16 saatlik eğitim süresini başarı ile tamamladılar. Bu eğitimlere aktif olarak katılan Kocaeli İşletme çalışanları da, İzmit Fuar alanı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezinde bir araya gelerek tüm gün devam eden İSG eğitimlerinde bilgilerini yenileme fırsatı buldular. İSG Eğitim Uzmanı Ferzander Ünver ve İşyeri Hekimi Dr.Hüseyin Usta tarafından verilen eğitimlerde çalışanlara iş güvenliği risk analizleri, tehlikeli durum ve ramak kala bildirimleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ofis güvenliği ve sağlıklı yaşam konularında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

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