Seddar Yavuzun 10 Ocak İdareciler Günü Mesajı

Mülki idare amirlerimiz, devleti ve hükümeti temsil ederken, sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımızın arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedir.





“Halka Hizmet, Hakka Hizmettir” ve “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” anlayışı içinde ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirleri, devletimizin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biridir.





Bu mesleği icra eden hak ve adalet bilincini kendisine şiar edinen idarecilerimiz; Kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında ve Devlet politikalarının başarıyla uygulanmasında, insan odaklı yönetim anlayışı ile Devletle Millet, kurumlarla vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmekte, açık ve şeffaf kamu yönetimi anlayışı ile halkla birlikte, halk için emek sarf etmektedirler.





Mülki idare amirlerimizin görev bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halkımıza liderlik yapmaları, ülkemizin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşımaktadır. Çünkü, mülki idare amirleri görev bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devlet büyüklerimizi, egemenliğimizin timsali şanlı bayrağımızı, kadim Türk tarihini hülasa milli değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları aziz milletimize cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadırlar.





Bu vesileyle Aziz Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan, ülkemizin gelişmesinde, standartlarının yükseltilmesinde büyük emeği bulunan tüm Mülki İdare Amirlerimizin İdareciler Gününü kutluyor, hayatlarını kaybeden ve görevi başında Şehit düşen tüm meslektaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca Vali ve Kaymakam eşlerine de gösterdikleri büyük fedakârlıklar için şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkürü bir borç bilirim.



