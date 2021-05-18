SEDDAR YAVUZ'UN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Asırlardır hür yaşayan Aziz Milletimizin, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayarak yeniden şahlanışını simgeleyen 19 Mayıs’ın 102. yılını, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, birlik ve beraberlik içinde, huzur ve refah ortamında, bugünün anlam ve önemine yakışır bir şekilde kutlamanın heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz.

Aziz Türk Milleti’nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegâne söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk’ün esaret zincirini kırmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kıyama kalktığı kutlu bir gündür.

Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler.

Sevgili gençler,

Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha huzurlu, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşmak için bizlere ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan siz gençlerimizin omuzları üzerindedir. İnanıyorum ki sizler, tarihimizden aldığınız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaksınız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız ve aynı zamanda gençlerimize armağan edilen bu bayramda, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bağımsızlığımızın kıymetini bilerek ecdadımızın bu büyük mücadelesinden ders alarak üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet yaşatılacağının sorumluluk ve bilincinde olması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Aziz Milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi

