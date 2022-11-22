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Seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilde annesini bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seyir halindeki otomobilde annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

22 Kasım 2022 Salı 22:06

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Ö, müşteki İfaket E. ve taraf avukatları katıldı.
Sanık avukatı, bir önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, sanık Onur Ö'yü, annesine karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket E'ye karşı işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, Işık G'ye karşı işlediği "kasten yaralama" suçundan ise 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
- Olay
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Haziran 2015'te Işık G. yönetimindeki 34 JS 4250 plakalı otomobildeki Onur Ö. (23), tartıştığı annesi Serpil Ö. (57) ile araçta bulunan İfaket E. ve Işık G'ye bıçakla saldırmış, bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan su kanalına devrilmişti.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan Serpil Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.
Kavga sırasında ve aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Işık G, İfaket E. ile Onur Ö, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılmış,  tedavisinin ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklanmıştı.


AA
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