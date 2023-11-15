SGK İl Müdürü Ünlü’den KOTO’ya ziyaret

SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’i ziyaret etti. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, işverenlerin yükümlülükleri, istihdam teşvikleri, yabancı uyruklu çalışanların istihdamı konularında farkındalık ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünlü, Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu KOTO’nun desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti. KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette yaptığı konuşmasında, “Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır” diyen SGK İl Başkanı Ünlü, kayıtdışılık, istihdam teşvikleri ve yabancı uyruklu çalışanlar ile ilgili kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden KOTO Başkanı Bulut, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kayıtdışı istihdamla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.