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Siber saldırıların yeni oyuncuları sosyal mühendislere dikkat!

Kişisel bilginin dijitale taşınmasıyla siber saldırılarda önemli bir artış yaşanıyor. Bilişim Uzmanı Süleyman Efe, yeni dolandırıcılık türü olan sosyal mühendisliğe karşı uyardı.

Siber saldırıların yeni oyuncuları sosyal mühendislere dikkat!

22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20

Kişisel bilgilerin dijitale taşınmasıyla yeni dolandırıcılık türlerinin ortaya çıktığını belirten F1 Medya Bilişim Uzmanı Süleyman Efe, sosyal mühendislerin insanların zayıf noktalarını kötüye kullanarak, aldatarak, zorlayarak ya da korkutarak kişilerin gizli bilgilerini ele geçirip dolandırdığına işaret etti.

Efe, sosyal mühendisliğe karşı farkındalık oluşmasının önemini vurgulayarak, dolandırıcıların banka çalışanı gibi davranarak kişilerle iletişime geçebileceğini ve kişisel bilgilerin paylaşılmasını isteyebileceklerini söyledi.

Güvenilir kurumların adını vererek kişi adına izinsiz işlem yapıldığına dair yönlendirme yaptıklarını dile getiren Efe, “Kendilerini polis, hakim, savcı gibi devlet görevlileri olarak tanıtabilirler. Üzerinizde otorite kurmaya çalışıp size istediklerini yaptırmaya çalışabilirler. Bankadan aramış izlenimi vererek, Covid-19 salgınını kullanarak uzaktan işlem yapmak için sizi aradıklarını söyleyebilirler.” dedi.

Güvenilir kurumları taklit ederek dolandırıyorlar

Bilişim Uzmanı Süleyman Efe, sosyal mühendisliğin internet üzerinden yapılmasının mümkün olduğunu söyleyerek, sosyal mühendislerin insanlara nasıl yaklaştığını şu şekilde sıraladı:

- Güvenilir kurumlardan gönderilen e-postaları taklit ederek kişisel ve bankacılık bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler.

 

- Zararlı ek içeren sahte e-postalarla sizi sahte web sitelerine yönlendirebilir ve cihazınıza zararlı yazılımlar yükleyebilirler.

 

- Mobil cihazlarınıza sahte SMS'ler gönderip sizi sahte bağlantılara yönlendirebilirler. Bu bağlantılara tıklandığında cihazınızdaki diğer kişilere de zararlı içeriklerin gönderilmesini sağlayabilirler.

 

- Sosyal medya üzerinden sahte ödül mekanizmalarıyla karşınıza bedava ödüller çıkarabilirler.

 

- Yüksek limitli kredi ya da kredi kartı tahsis edebileceklerini belirten sahte reklamlar ve bağlantılar yayımlayabilirler.

 

 

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