SICAK YUVA VAKFI BAŞKANI PROF. DR. SEFA SAYGILI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ – 1

Vakıf medeniyeti ile ilgili araştırma yapmakta ve belgesel çekmeye devam etmekteyim. Ünlü bir hekim olmasının yanında gazeteci ve yazarlık yapan Prof. Dr. Sefa Saygılı başkanı olduğu Sıcak Yuva Vakfı ile de çok önemli hizmetler yapmakta.

ÜSKÜDAR’DA DOST MECLİSİ SOHBETİ

Dost arkadaş yoldaş gardaş akraba çok önemli uzun yıldır vefalı dost arkadaş ve yurtdışı gezilerinde birlikte yolculuk yaptığımız , sıcak yuva mutlu aile Vakfı Başkanı gazeteci yazar hekim Prof. Dr. Sefa Saygılı beyin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü anısına yaptığı daveti ile Üsküdar’da gerçekleşen anlamlı ve önemli kahvaltılı dost meclisi sohbetinde basın tarihimizde önemli yeri olan Abdurrahman Dilipak İle basın tarihimizde 50 yıllık gazetecilik hayatında yaşadıkları ve gazetecilik hatıraları darbeleri ile siyasi tarihimiz üzerine çok önemli bir dost meclisi sohbetti gerçekleştirdik. Bendenizde aynı arkadaşlarımı Gebze’ye davet ederek İlim kültürü tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com araştırmaları merkezi kütüphanemizde ağırlamak ve Gebze bölgesini gezdirmek istediğimi söyledim.

İlim adamlığı hekimliğinin yanında eli kalem tutan Sefa Saygılı şahsında tüm vefalı dost ve arkadaşlara www.ismailkahraman.net www.iktav.com ve www.devrialem.tv olarak muhteşem vakıf eserlerinin bulunduğu Üsküdar’dan İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olan ve birçok tv kanalında yayınlanan yapım ve yönetmenliğini yapmaktan onur duyduğum vakıflar medeniyeti tarihi belgeselleri tadında selam olsun.

PROF. DR. SEFA SAYGILI İLE SICAK YUVA MUTLU AİLE VAKFI İLE İLGİLİ BELGESEL SÖYLEŞİ

SICAK YUVA BELGESELİ SENARYO METNİ

Oğlum Emirhan’ın düğününde hediye olarak verdiğimiz sıcak yuva mutla aile belgeselimizin senaryo metnini birçok medya kuruluşu yayınlanmış haber yapmıştı.

http://www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazilar/YaziDetay/5261

SICAK VE MUTLU YUVA BELGESELİ SENARYO METNİMİZ

İnsanlık erkek ve dişi olmak üzere çift yaratılmıştır. Sadece insanlık değil bütün canlılar alemi böyledir. Gerçekten dünyada her şey bir nizam dahilinde hayatlarını idame ettirmekte. Her şeyde bir denge var. Dengeler o kadar hassa teraziler üzerine kurulmuş ki ilahi bir kanunun ne kadar güzel işlediğini gösteriyor. Bizde sıcak yuva mutlu aileyi anlatan bir belgesel hazırladık. Bu belgeseli oğlum Emre’nin Pazar günü yapacağımız düğün ve nikah töreninde bir bölümünü davetlilerle paylaşarak belgeselin bir anlamda galasınıda yapmak arzu ediyorum. Amacımız bizler için çok anlamlı olan düğün ve nikah törenimizi belgeselle ebedileştirmek. Ayrıca bu belgeselin DVD’sini nikah şekeri yerine davetlilere hediye ederek belgeselini yayınlamasını sağlamaktır.

“DÜĞÜN GELENEĞİ VE KUTSAL NİKAH” BELGESEL SENARYOSU

Bilgi ve bilişim çağında insanlık huzur, mutluluk ve hayırlı evlada hasret… Para, şöhret ve makam saadet getirmiyor. Eşler ve evlatlar sıcak yuva istiyor. Sıcak yuva ve mutlu aile kutsal nikah ve düğün töreni ile başlıyor.Nikah bütün insanlığın ortak kutsal değeri.Hz. Adem’den günümüze insanlık tarihinde evlilik ve nikaha çok büyük önem verilmiştir. Hz. Adem ve Havva’nın mirası Ortak noktada buluşanların umudu Gönülden sevenlerin mutluluğu Muhammed-i Muhabbetin ürünüdür evlilik…

İslam medeniyetinde nesillerin sağlıklı sürmesi için aile ve nikah kutsal değer olmuştur. İnsanlığın ortak kutsal değeri aile ve nikaha verilen önemi Kur’an-ı Kerim’in ve Sünnet’in ışığı altında incelenmeli…

Ey insanlar biz, sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kabile ve halklara ayırdık. (Hucurat-13)

Nefislerinizden sizin için kendileriyle sükunete eresiniz diye eşler yaratıp aranızda merhamet ve sevgi yaratmış olması onun ayetlerindendir. (Rum 21)

Peygamber Efendimiz (sav) in yarın bizden gurur duyacağı bu haslet sebebiyle övüneceği, peygamber çehresinde tebessüme vesile olacak en güzel hadisedir evlilik.

Aynı lafzı heceleyerek şiir olmak / Şiirleri birlikte yaşayarak tek lafzı bulmak / Tek lafzın ışığında hayata bakmak / Peygamber’in sünneti Allah’ın emridir sünnet…

Dört şey Peygamber sünnetlerindendir.

1. Haya

2. Güzel koku sürmek

3. Misvak kullanmak

4. Evlenmek..

Allah’ın varlığının işaretlerinden biri de size kendinizden olan eşler yaratmasıdır. Siz onlara ısınır onlarla huzura kavuşursunuz. Allahın verdiği duygular sayesinde birbirinizi sever ve korursunuz.. Bunda düşünen insanlar için ibretler vardır… (Rum süresi 21)

Evlilik ayeti kerime de anlatıldığı üzere Allahu Teala’nın kadın ve erkeğe verdiği bu arzu ve isteğin tabî neticesidir. Evlilikle neslin devamı sağlanacak bunun neticesinde de Allah’a hakkıyla kul olan salih ve saliha müminler yetişecektir. Nitekim peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur. Evleniniz çoğalınız. Zira ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim.

EVLİLİK EN BÜYÜK NİMET

Bir müslüman için dünya hayatı ahiretteki ebedi mutluluğu kazanma yeridir. Dünya hayatında bir erkek için en büyük nimetlerden birisi dindar ve hayırlı bir kadınla evlenmektir. Sultanlar sultanı peygamberimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurur. “Siz şükreden bir kalbe zikreden bir dile ve mümin bir hanıma sahip olmaya bakın. Böyle bir hanım ahireti kazanmanıza yardımcı olur.” O halde eş seçiminde en dikkat edilecek nokta dini ve ahlaki olgunluktur. Bu hususu efendimizin tavsiyelerinde de görmekteyiz…

Peygamber Efendimiz evlenecek kimselerin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir.

“Allahım senden kadının hayırlı merhametli ve iyi ahlaklı olanını nasib etmeni dilerim.”