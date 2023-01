SICAK YUVA VAKFI BAŞKANI PROF. DR. SEFA SAYGILI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ - 2

SEFA SAYGILI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ - 2AİLE HAYATINI CENNETE ÇEVİREBİLMEK İÇİNCüneyd-i Bağdadi Hazretleri aile hayatı için şunları söylemektedir.. Müslümanın aile hayatı cennet köşelerinden bir köşedir. Orada her şey helal her şey tatlı ve her şey hoştur. Şu söz güzel söz babadan kız evlada ata sözü tavsiyedir." Kızım! Evimizden çıkıp başka bir eve ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun. Sen kocana yar ol ki o sana gök olsun. Sen ona hizmetçi ol ki o sana köle olsun. Kocana yumuşak davran! Öfkeli hallerinde sessizce yanından kayboluver. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme...Ağzını ve kulağını muhafaza et.Kocan sana fenâ söylerse söylediklerini duyma sakın mukabelede bulunma. Ona karşı gelme! Daima senden güzel söz işitsin güleryüz görsün. Bu suretle sana iyi nazarla baksın."Ne kadar güzel bir tavsiye ve baba vasiyeti.. Kızlarımızın kulağına küpe olmalı... *Evlilik "ELHAMDÜLİLLAH" diyebilmektir. Aile müessesi eşler arasında bolca dua, çokça empati, sabır ve güzel hasletlere şükür sergilemeyi gerektirir.Eşler birbirine baktığında dua nazarıyla bakmalı ki o yuva saadet asrını andırsın. Kur'an'ın diliyle "Ey Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et..." Bizi takva sahiplerine rehber kıl (Furkan suresi 77) diye bakabilmektir evlilik."Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl! Neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar" diye dilden kalbe gönülden hayata akseden tepeden tırnağa güzellik kokan bir meclistir aile...KUTSAL AİLE TEMELİ DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENİ İLE ATILIR.Aile kurmak, evlenmek bizim hem dîni hem örfi vecibelerimizdendir.Evlenene düğün yapılır sevenleri onlara destek olur, yardım eder, dua eder, sevincini paylaşır. paylaşır ki çoğalsın, ziyadeleşsin... Hani derler ya göz görür gönül sever. Oysa bazen kaderine yazılan ne memleketinden olur ne yaşadığın topraklardan olur ne de o civardan. Bazen topraklarımızdan bir genç gider adını bile çok duymadığımız bir memlekette bir çift göz görür. Bir gönle vurulur. Sonra bir araya gelirler kalp kalbe verirler ve yuva kurarlar. Şimdi kameralarımızı çok uzaklara çeviriyor ve Belgesel Yayıncılık tarafından hazırlanan Türk vatandaşlarımızla yabancı milletlerden çeşitli insanların düğün meclisi görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz...Bugün savaş, terör ve fakirliğe rağmen Somali Halkı'nın mutlu aile yuvası kurmalarının sırrı sabır. Anlayış, güler yüz ve akrabalık bağı'nın kuvvetli ve en önemlisi çok iyi dine bilgiye sahip olmalarından kaynaklanmakta.PARA İLE SAADET OLMAZ... İKİ GÖNÜL BİRLEŞİNCE SAMANLIK SEYYRAN OLUR.Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde her türlü lüks, konfor ve imkanın olduğu yerlerde evlilik kurumları yıkılıp, kutsal aile yuvası çökerken, birçok fakir ülkede kutsal aile kurumu sağlıklı olarak varlığını sürdürmekte. Bugün Türkiye'de rezidanslar, akıllı siteler, lüks köşkler ve villalar ailelere mutluluk getirmemekte. Para ile saadetin olmadığını göstermekte. Buna karşılık birçok Müslüman fakir ülkede evlilik kutsiyetini devam ettirmekte ve çadır ortamında bile hayırlı evlatlar yetiştirilmekte. Bunun en güzel örneğini Somali'de belgeselleştirdik. Savaş ve fakirliğin kol gezdiği bu ülkede AIDS hastalığı ve fuhuş yok denecek kadar az. Gelenek ve göreneklerine bağlı Somali halkı küçük çadırlarda bile mutlu ve sıcak yuvalar kurup, dinini bilen hayırlı evlatlar yetiştirmekte. Her ailede en az bir hafız yetişmesi kutsal bir gelenek haline gelmiştir.Evlenmedeki murad, mutlu ve sıcak yuva kurmak, bilgili ve hayırlı nesiller yetiştirmektir. Bugün sözüm ona gelişmiş devletler nüfus planlaması adı altında çocuk yapmayı önledikleri için yaşlı nüfus artmakta, çalışan genç nüfus azalmakta ve gelecekte bu ülkeler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Devlet ve milletlerin en büyük zenginliği genç ve bilgili bir nüfusa sahip olmaktır. Ülkemizde özellikle sayın Başbakan'ın ailelere en az 3 çocuk tavsiyesi ülkemizin geleceği için çok önemlidir.DÜNYANIN CENNETİ SICAK YUVA...Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de evlilik ve nikahın önemi hakkında yaptığı açıklama ile sıcak yuva, mutlu aile hayatı ve hayırlı evlat yetiştirmenin önemine dikkat çekmekte. Evlilik hayatına adım atacak gençlerimiz Diyanet İşleri Başkanımıza kulak vermelidir. Sayın Görmez sıcak yuva ve mutlu aile kurumu için şunları söylemekte; .. " Aile sadece nicel bir birliktelik değil, nitelikli birlikteliğin adıdır. Milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müessese ailedir. Bizim inancımız, kültürümüz ve medeniyetimize göre aile bizim dünyadaki cennetimizdir. Öyleyse dünyada yalnızlık cehennemine sürüklenmiş her çocuğumuzla biz bu cennetimizi ne kadar paylaşırsak hayatımızda o kadar ebedi olur..."Nereden bakacak olursak olalım kutsal evlilik, sıcak yuva, mutlu aile ve hayırlı evlat yetiştirmek bizim dini inancımız ve gerekse kültürümüzde çok önemli yer tutan olmazsa olmazımız ve varlık sebebimizdir. Kutsal aile kurumu türkülere konu olmuş , üzerinde bilimsel çalışma yapılan panellere ve köşe yazılarına konu olmuş bazen de şairler tarafından şiirler yazılmış. Sözün tam da burasında şair Adnan Büyüksoy "Sıcak Yuva ve Mutlu Aile"yi şu şekilde dile getirmiştir.