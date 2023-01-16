SICAK YUVA VAKFI BAŞKANI PROF. DR. SEFA SAYGILI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ - 2



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcinin not defterinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/sicak-yuva-vakfi-baskani-prof-dr-sefa-saygili-ile-belgesel-soylesi-2.html





Torunlarım Asım Eymen ve İsmail Arvas ile Tarihi Gebze Hünkar Çayırını Gezip Hünkar Çayırı ve Fatih Sultan Mehmet ile İlgili Torunlarıma Bilgi Verip Gebze Gazetesi Olarak Hünkar Çayırın dan Canlı Yayın Yaparak hafta sonunu değerlendirdik.



https://fb.watch/i2qPiRadg8/?mibextid=qC1gEa



GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

HÜNKAR ÇAYIRI NE ZAMAN MİLLETBAHÇESİ OLACAK

KAMUOYU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

An itibari ile 14 Ocak 2023 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırın’dan

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

canlı yayın yaparak Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan’ın millet bahçesi yapılmasını istediği hünkar çayırı İle ilgili gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın yaptığı açıklamaları yayınlayarak Hünkar çayırının millet bahçesi olana kadar konuyu takip edeceğimizi duyurarak canlı yayını bir kez daha paylaşıyorum.



https://fb.watch/i2qPiRadg8/?mibextid=qC1gEa



FATİHİN GENÇLERE ROL MODEL HAYATI BELGESELİ



https://m.youtube.com/watch?v=-DxMBbTtkTQ