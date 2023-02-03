Eski Festival Alanında kurulan buz pateni pisti de çocuklara ve ailelerine hizmet vermeye devam ederken, Futbol Akademisi, Yüzme Akademisi ve Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde verilen cimnastik eğitimi de tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca 4-6 yaş okul öncesi çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocuklara yönelik yüzme seansları, satranç eğitimi ve Silivri Belediyesinin uzman eğitmenleri gözetiminde özel çocuklara “Özel Raketler” adı altında verilen masa tenisi eğitimi de aynı heyecanla ilerliyor. Yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Minik Kızlar Basketbol Şöleni ise 4 Şubat 2023 Cumartesi günü Alibey Kapalı Spor Salonunda, Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey animasyon filmi ise Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilecek. Buz Pateni Pistindeki etkinlikler ise 20 Mart 2023 tarihine kadar sürecek. Silivri Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor.
SİLİVRİ’DE ÇOCUKLAR İÇİN YARIYIL TATİLİ DOPDOLU GEÇİYOR
Silivri Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için hazırladığı etkinlik ve eğitim programları kapsamında düzenlediği kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, çocukların tatili keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerine imkân sağlıyor.