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Sınavda başarılı elde eden Kartepeli öğrencilere Balkan turu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, YKS'ye girerek ilçede ilk 10'a giren öğrencilere Balkan Turu hediye ederek ödüllendirdi.

Sınavda başarılı elde eden Kartepeli öğrencilere Balkan turu

03 Ağustos 2023 Perşembe 11:20

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçede ilk 10'a giren öğrencilere Balkan Turu hediye etti. Balkan Turu’na katılacak öğrenciler 24 Ağustosta İstanbul’dan Bosna-Hersek’e gidecek, 29 Ağustosta ise Kartepe’ye dönecek. YKS sınav sonuçları sonrasında Ferihan Feyza Tulansoy, Çağla Karakurt, Rumeysa Çin, Nisanur Doğan, Hanne Şule Torlak, Ahmet Doruk Akbaş, Mert Girginç, Alara Avcı, Rumeysa Uçar ve Semanur Karagöz Kartepe’de ilk 10’a girerek Balkan Turu’na katılmaya hak kazandı. Dört gün üç gece yapılacak olan Balkan Turu’na gidecek olan Kartepeli öğrenciler, 18.yy Boşnak mimarisi ile yapılmış Sebil, Osmanlı döneminden kalma Bakırcılar Sokak, Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii, Koski Mehmet Paşa Camii, Mostar Köprüsü, Tara Kulesi, Kriva Cuprija, Tabakhane Camii ve hamamı, Elçi İbrahim Paşa Medresesi, Plava Voda, Travnik kalesi, Alaca Cami, Travnik Çarşısı gibi bir çok tarihi ve turistik noktayı ziyaret edecek.

 

"Söz vermiştik"

Öğrencilerin başarılarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sınav öncesi evlatlarımızı motive etmek ve teşvik etmek için duyurumuzu yapıp, söz vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutuyoruz. Geleceğimizin gerçek sahipleri evlatlarımızdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Kartepeyi unutmayın. Bosna-Hersek’i ziyaret ettim. Çok acıların yaşandığı, gençlerimizin mutlaka görmesi gerektiği bir yerdir. Orada yaşananları gördüğünüz zaman daha çabuk olgunlaşacaksınız" dedi.



İHA
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