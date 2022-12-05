SORUNLAR MUHATAPLARI İLE MASAYA YATIRILDI

ÇEŞİTLİ MESLEK GURUPLARI

Türk Sağlık Sen Genel Merkezi faaliyet alanına giren İş yerlerinde görev yapan çalışanların, sorun ve taleplerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri oluşturula bilmesi adına çalışanlarının iş yerlerinde yaşamış oldukları sorunların tespiti ve çözüm önerileri için çalıştaylar dizisini başlattı. 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Hekim Çalıştayı düzenleyerek “Birlikte Güçlüyüz” temasıyla 1. Çalıştayı gerçekleştirdi. 01-04 Aralık 2022 tarihleri arasında ise Sağlık Meslek Mensupları Çalıştayı ile 2. Çalıştayını gerçekleştirdi. Çeşitli meslek guruplarından oluşan 150 çalışanın katıldığı çalışatay’a ilimizden de farklı meslek guruplarına mensup Beş çalışan katıldı.





KAPSAMLI ÇALIŞMA

Türk Sağlık Sen Genel Merkezince düzenlemiş çalışataya Kocaeli’nden Duran Fırat Tıbbı Sekreter, Zinet Kurt Hemşire, Şengül Özgür Ebe, Bülent Özdemir Şoför, Fuat Köksal Hizmetli katıldı. Sağlık Meslek Mensupları Çalıştayında oluşturulan 6 ayrı komisyonda, 1-Mali Haklar ve Ücretler; (Maaş, taban ve teşvik ödeme, nöbet ücretleri, yolluk, v.b yardımlar), 2-İstihdam; (Farklı istihdam modelleri, personel eksikliği, planlı istihdam, görev dışı çalıştırma, geçici görevlendirmeler), 3-Çalışma koşulları ve ortamı ; (Fiziki mekan, dinlenme alanları, tıbbi cihazlar, ulaşım), 4-Mesleki Problemler; (Görev tanımları, meslek kanunları, Mesleki hizmet içi eğitim ve diğer sorunlar), 5-Şiddet ve Mobbing ; (cezalar, alınması gereken önlemler, eğitim çalışmaları), 6-Sosyal ve Özlük hakları ; (İzinler, kreş v.b haklar, görevde yükselme, aile, Giyim v.b yardımlar) sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek kapsamlı çalışma yapılarak rapor hazırlandı.





SORUNLARININ MUHATAPLARI İLE BİRLİKTE

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker düzenlenen çalıştaylar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Çeker ”Genel Merkezimiz tarafından yapılan Hekim Çalıştayı ve Sağlık Meslek Mensupları çalıştayında sağlık çalışanlarının sorunlarının muhatapları ile birlikte masaya yatırılarak sorunların tespiti edilmesi ve çözüm önerileri sunulması çalışanlar adına önemli olduğu kadar sendika olarak da yapılan çalıştayı önemsiyoruz. Yapılan hekim çalıştayına farklı birimlerde görev yapan iki hekim, Sağlık Mensupları çalıştayına ise farklı kadro ve unvana sahip Beş çalışan ilimizden çalıştaya katılım sağlamıştır.





BİRLİKTE MESAİ HARCANMASI

Farklı kadro ve ünvana sahip çalışanlarımızı bir arada buluşturmak ve sorunlarını tespiti noktasında hep birlikte mesai harcanması sağlık çalışanlarının birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösterdiği gibi, sorunların çözümü ve ekonomik sosyal haklarımızın peşine hep birlikte düşeceğimiz ve birlikte hak arama mücadelesi vereceğimiz mesajı kamuoyuna verilmiştir. Yapılan çalıştay çalışanlar için ne kadar önemli ise de sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alan vatandaşımız içinde o derece önem ve ehemmiyet taşımaktadır. Hizmet sunucusu olan sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi çalışanları mutlu edecektir. Çalışanın mutluğu üretilen hizmete yansıyacaktır.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.





BASIN BÜROSU:

TÜRK SAĞLIK SEN KOCAELİ ŞUBE

















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