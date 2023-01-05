Soyluçiçek'ten Özel Okullara Zam Tepkisi

Eski CHP Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlenmesine sert tepki gösterdi.

Soyluçiçek, yaptığı açıklamada, Bakan Özer'in özel okul sahibi olduğunu anımsattı.

Böyle saçmalığın dünyada başka yerde görülmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Soyluçiçek, "Adam okul sahibi. Gelmiş bakan olmuş ve kazanacağı paraya da kendisi karar veriyor. Kimse de 'sen ne yapıyorsun?' demiyor. İşte tek adam rejiminin sonuçları." dedi.

"VATANDAŞLARLA DALGA GEÇİYORLAR"

Cihan Soyluçiçek, Bakan Özer'in vatandaşlarla dalga geçtiğini savunarak, "Bir de bunun üstüne çıkmış, zamma bahane olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olmasını ve bir de velilerin bu süreçte desteklenmesini gösteriyor. Yahu bari dalga geçmeyin. Madem enflasyon düşecek niye bu kadar zam? Bir de bize velilerin bunda nasıl bir karı olduğunu göstersene?" diye konuştu.

Zam kararının özel öğretim kurumları temsilcileriyle birlikte alınmasının her şeyi ortaya koyduğunun dile getiren Soyluçiçek, "Okul sahipleri bir araya geliyor ve alacakları paraya öğrencileri ve velilerin hakkını korumakla görevli Bakanla birlikte karar veriyor. Ne diyelim. Tuz kokalı çok olmuştu." şeklinde konuştu.