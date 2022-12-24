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Talha Emin Bulut Milli takım Kampında ..!

Darıca Tenis Kulübü milli takıma sporcu göndermeye devam ediyor

Talha Emin Bulut Milli takım Kampında ..!

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:14


* 19-23 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen 12 Yaş tenis Şampiyonasına katılan Darıca’lı sporcu Talha Emin Bulut, dereceye girerek milli takım kampına çağrılmayı hakketti.

Kurulduğu günden bugüne birçok sporcuyu milli takıma göndermeyi başaran Darıca Tenis Kulübü, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Birçok imkansızlığa rağmen başarılı olmak için mücadele eden Darıca Tenis Kulübü, 19-23 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen şampiyonaya katıldı.Darıca Tenis Kulübü sporcusu Talha Emin Bulut, milli takım kampına çağrılarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen başarı büyük mutluluk ile karşılandı.
ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEMİN KARŞLIĞINI ALIYORUZ
Talha Emin Bulut’u milli takım kampına göndermeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyleyen Darıca Tenis Kulübü Kurucu Baş antrenörü Şahin Beyezgül, alt yapıya verdikleri önemin karşılığını aldıklarını söyledi. Beyazgül açıklamasına şöyle devam etti, “Yaptığımız planlı çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Talha’nın Milli Takım Kampına çağrılmaya hak kazanması bizi gururlandırdı.” dedi. 
BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL
Darıca Tenis Kulübü Kurucusu Halil BULUT ise Darıca Tenis kulübü olarak milli takıma sporcu göndermeye devam ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 
Başarılarının tesadüf olmadığının altını çizen Halil Bulut, “Bize güvenin ve bölgemizden başarılı yeni sporcular çıkarmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan Antrenörlerimiz Şahin Beyazgül , Emin Türk, Andaç Uysal’ı tebrik eder ve sporcumuz Talha Emin Bulut’u kutlar, başarılarının devamını dilerim.’ dedi.
Öte yandan 12 yaş Milli Takım Kampına seçilmeyi başaran Talha Emin Bulut’un önümüzdeki günlerde Kamp programı belli olacak.




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Anahtar Kelimeler
Talha Emin BulutTenisHalil Bulut
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