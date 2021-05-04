banner490
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihe ve Ecdadımıza Vefa Borcumuzu Ödemenin Huzuru İçindeyiz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın dün Hünkar Çayırında Fatih'in vefatının 540.yılı dolayısı ile yapılan anma töreni ile ilgili yazdıkları.

Tarihe ve Ecdadımıza Vefa Borcumuzu Ödemenin Huzuru İçindeyiz

04 Mayıs 2021 Salı 10:32
Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatının 540. Yılında Gebze Hünkar Çayırında dualarla anıldı.
İletişim başkanı Fahrettin Altun mesaj yayınladı
TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel Basın anma etkinliğine geniş yer verdi Fatih’le ilgili TRT ye açıklama yaptık
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com anma etkinliklerini hünkar çayırından canlı yayınladı.
Anadolu ajansı hünkar çayırına yapılacak Fatih Müzesi ve millet bahçesi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın ile yaptığı söyleşi AA tarafından manşetten yayınlandı
Gebze Gazetesi
www.gebzegazetesi.com haber ve canlı yayın yaparak medya görevini yerine getirdi
AA'nın Haberi Ulusal Basında
Fatih Sultan Mehmet için vefatının 540. yılında son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi.Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hünkar Çayırı'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olduğunu belirterek, "540 yıl önce burada rahmeti rahmana kavuşan, cihan imparatoru, Osmanlı'nın Balkanlara açılmasında önemli rolü olan Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, şükranla anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz." dedi.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ ile zekası, becerileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşma yaptı.Anma programı, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın dualar okumasıyla sona erdi.










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa! Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa!
Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa! Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa!
Gebze Bilişim Vadisi’nden İki Canlı Yayın ve Düşündürdükleri Gebze Bilişim Vadisi’nden İki Canlı Yayın ve...
Vali ve Büyükşehir Başkanı’ndan, Fatih Vefa Bekliyor Vali ve Büyükşehir Başkanı’ndan, Fatih Vefa...
Kervan 1915 filmi ve Şebinkarahisar’da Ermeni Mezalimi! Kervan 1915 filmi ve Şebinkarahisar’da Ermeni Mezalimi!
Vefat Yıl Dönümünde Fatih Devletten Vefa Bekliyor Vefat Yıl Dönümünde Fatih Devletten Vefa Bekliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa!
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Haberi Oku