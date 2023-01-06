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Tarihi geçmiş ürünler satılacaktı, hepsi imha edildi

Gölcük ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu. İçerisinde bebek mamasının da bulunduğu ürünler imha edildi.

Tarihi geçmiş ürünler satılacaktı, hepsi imha edildi

06 Ocak 2023 Cuma 10:00

  Edinilen bilgiye göre, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı marketlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürün olduğunu tespit etti. Ürünlere el konulurken, vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, bal, reçel, hazır yiyecek ve pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. 
                               


İHA
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