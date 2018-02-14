Taşeron işçinin günahı ne?

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, mecliste yaptığı konuşmasında, kadroya alınmayan taşeron işçilerin sorunlarını dile getirdi. Milletvekili Hürriyet, taşeron işçilerin kadroya geçirilmemesinin sistematik bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek, “Kadroya alınmayan taşeron işçinin günahı nedir?” dedi.

TAŞERON İŞÇİLERİN MUTLULUKLARI HEP BİR ANLIK

Meclise konuşan Milletvekili Hürriyet, “Buradan sizlere taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinin evrimini anlatmak istiyorum. Taşeron işçiler her seçim dönemi oy için bir güzel sömürülür. Taşeron işçileri artık daha fazla sömüremeyeceğini anlayan Hükûmetin bakanı çıkar ve taşeron işçilerin kadroya alınacağını açıklar. Bakan tekrar çıkar televizyonlara ve "Taşeron işçilerimiz kadroya geçerken şart aranmayacak." der. Şart aranmayacağı için bir anlık mutluluk yaşayan taşeron işçileri güvenlik soruşturması ve sınavdan geçirileceğini öğrenince ne olduğunu anlayamaz, kafası karışır”

KADROYA ALMAMAK İÇİN HEP BİR BAHANE

Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Çıkan KHK sonucunda aynı iş yerinde çalışan 12 personelden 6'sı kadroya alınırken diğer 6'sı personel gideri yüzde 70'in altında olduğu için kadroya alınmaz. Aynı iş yerinde çalışan arkadaşı kadroya alınan taşeron işçisi düşünmeye başlar "Benim günahım ne?" diye. Biz de o işçi kardeşimizin aklındakileri buradan soruyoruz: Kadroya alınmayan taşeron işçinin günahı nedir? Bu eşitsizlik ve haksızlık niyedir? Taşeron işçilerin sömürülmesine tam anlamıyla ne zaman son verilecektir?” diyerek sözlerine son verdi.