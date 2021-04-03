Tehlike arz eden Tekel Duvarı yıkıldı

Kocaelililerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve özellikle de çocuklar için ciddi riskler taşıyan Tekel Duvarı, Büyükşehir tarafından kaldırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililerin can ve mal güvenliklerini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, bu kapsamda, Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı ile tehlike oluşturan Tekel Duvarı’nın yıkımı gerçekleştirdi. İzmit Merkezdeki Sabrı Yalım Parkı’nda bulunan Tekel Duvarı, hemen yanı başında yer alan çocuk parkı için büyük tehlike oluşturuyordu.

YÜKSEK KURUL: CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ VAR

11 Mart 2021 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararında şu ifadelere yer aldı: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 279 ada, 11 parselde yer alan tescilli Tekel Binalarına ait duvar kalıntısı yüzeyinde oluşan yoğun bitki oluşumunun yapıda neden olduğu statik problemlerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşıldığından Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 7 Ekim 2020 tarih ve 4854 sayılı kararının geçerli olduğuna karar verildi”

“YANGINDAN SONRA GÜÇLENDİRME YAPILMADI”

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 Ekim 2020 tarihli kararında 1993 yılında meydana gelen yangın sebebiyle ahşap yapı elemanları tamamen yok olan ve sadece beden duvarları ayakta kalan yapının can ve mal güvenliği için tehlike oluşturduğuna karar vermişti. Yangından sonraki süreçte herhangi bir müdahale ve güçlendirme yapılmadığı belirtilen raporda, mevcut kısımda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli işlemlerin yapılmasını kararlaştırılmıştı.

YIKIM KARARI İZMİT BELEDİYESİ’NE İLETİLDİ

İlçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışma arzusunda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tekel Duvarı’nın yıkımıyla ilgili raporu 1 Nisan 2021 tarihinde İzmit Belediyesi’ne gönderdi. Gönderilen bilgilendirme yazısında Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı hatırlatarak duvarın yıkım çalışmalarının başlayacağı vurgulandı. Büyükşehir, İzmit Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, bahse konu alanda var olan çocuk oyun grubu, sokak aydınlatması ve benzeri yıkıma engel teşkil edecek yapıların kaldırılması ya da koruma altına alınmasını istedi.





