TEM'de EROİN TESPİTİ

- Dedektör köpeği "Millow", Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmına saklanmış 100 kilogram eroini tespit etti

- Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

- Kocaeli'de TEM otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında saklanmış 100 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü TEM otoyolunda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Millow" ile yapılan aramada, uyuşturucu olduğu tespit edilen otobüs Kocaeli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ekipler burada yaptığı aramada, otobüsün bagaj kısmında gizli bölmeye zulalanmış halde 100 kilogram eroin bulundu.

Bu arada, eroin paketlerinin üzerinde mühürler olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu Z.D, E.K. ve N.A'yı gözaltına aldı.





KOCAELİ (AA)