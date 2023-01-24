Temeli atılan yerleşke, afetlerde merkez üssü olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taşınması gereken Acil Müdahale Merkezinin yeni binası için harekete geçti. Temeli atılan yeni merkez, afet ve acil durumlarda merkez üssü olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir şehir olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, kentsel dönüşümler yapan ve depremde hasar gören binaları yıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Acil Müdahale Merkezi’ni yeni yerine taşımak için çalışmalara başladı. Acil Müdahale Merkezi’nin yeni binası, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü’nün yanındaki bin 518 metrekarelik arsa üzerine yapılacak.

İhaleyi kazanan yüklenici firmaya 17 Ocak’ta yer teslimi yapıldı. Prefabrik yapı olacak Acil Müdahale Merkezi’nin hafriyat ve dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Prefabrik yapının yer alacağı 333 metrekarelik alana, temel betonu döküldü. Yapı içerisinde 4 ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak. Merkez tamamlandığında acil durumlarda üs olarak kullanılacak.

İHA