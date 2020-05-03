TGRT’DE YAYINLANAN HÜNKAR ÇAYIRI BELGESELİMİZ VE CUMHURBAŞKANINA MEKTUP



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve gazete Gebze ile

www.gebzegazete.com

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz







47 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda en çok haber makale ve belgesel hazırladığım konulardan biriside Gebze Hünkar Çayırı. Hünkar Çayırı İle ilgili 2010 yılında 12 yıl önce çektiğim Devri Alem belgesel tv programımızda hünkar çayırı bölgesi ile ilgili çok önemli bilgilere yer vermiş açıklamalar yapmıştım.



TGRT’DE 12 YIL ÖNCE ÇEKTİĞİM BELGESELİMİZ

19 KASIM 2022 de TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programımızda 2010 yılında Kocaeli Gebze bölgesinde Fatih’in 3 Mayıs 1481 de vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda çektiğimiz belgeselimiz yayınlandı. 12 yıl önce Hünkar Çayırı üzerinde oynanan rant oyunu ile ilgili önemli bilgiler verdiğimiz Devri Alem belgesel tv programınız yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz.



Hünkar Çayırı Gebze ve Kocaeli kamuoyunun büyük mücadele ve çalışması İle geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından millet bahçesi ilan edilerek hünkar çayırı satılmaktan son anda kurtulur. Gebze Hünkar Çayırı İle ilgili Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Sn Tahir Büyükakın ile yaptığınız belgesel söyleşi.



HÜNKAR ÇAYIRI İLE İLGİLİ AA NIN HABERİ



GEBZE GAZETESİ’NDE YAZDIĞIM MAKALE



CANLI MAKALEM



TGRT’DE HER GÜN ÜÇ KEZ YAYINLANIYOR

12 yıldan beri TGRT belgesel tv de hergün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

www.devrialem.tv

web tv kanalımızdan da izleyebilirsiniz.

HÜNKAR ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ NE OLDU

Fatihin vefat ettiği hünkar çayırı İle ilgili Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın millet bahçesi ilan etmesinin üzerinden yıllar geçti. Milletvekilleri Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Gebze Belediye Başkanını hünkar çayırı millet bahçesi ile ilgili açıklamalarına rağmen bugüne kadar hiçbir gelişme olmadı ve her şey beklemede. Bir kez daha buradan yetkililere sesleniyorum ve hünkar çayırı millet bahçesi ile ilgili açıklama bekliyorum.

CUMHURBAŞKANINA HÜNKAR ÇAYIRI MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı ile ilgili daha önce www.gebzegazetesi.comda belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık mektubu bugün bir kez daha köşeme alıp yayınlıyorum.

GEBZE GAZETESİ’NDE YAYINLANAN MAKALE VE HABER

4 Mayıs 2021 İsmail Kahraman

Hünkar Çayırı’nın Türkiye gündemine gelmesi ile ilgili yıllardan beri mücadele verip haber, yazı, TV programları, belgeseller çekip yayınlıyor, konferans ve seminerlere katılıyorum. Fatih’in Gebze Hünkar Çayırı’nda vefat edişinin 540. yıldönümü ile ilgili ve Fatih’in gençlere rol model örnek hayatı ile ilgili hazırladığımız belgesel sinevizyonunu sizlerle paylaşıyorum. Geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2020’de bu köşede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a hitaben yazdığım makaleyi bir kez daha sizlerle paylaşarak, Fatih’i vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.



Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı. Bu yıl, malum korona virüs salgını bu faaliyetlerin geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze Belediyemiz, sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek, Fatih otağında anma düzenlemeli

VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE

“Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.” sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481’de, Gebze Hünkar Çayırı’nda hayata gözlerini yuman İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020’de, Gebze Hünkar Çayırı’nda sosyal medya ve canlı yayın formatında anma programı yapılacak…” bilgisinin verilmesine sevindik. Gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapatan, İstanbul’u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz. Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte. Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih otağının son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum. Selam ve saygılarımla…

İsmail Kahraman

Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni

www.devrialem.tv

www.gebzegazetesi.com



İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatine

Sayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız, Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda, 3 Mayıs’ta bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansı’nın özel bir program yapmasını istiyoruz. Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sinevizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım.

Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sinevizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz.

İsmail Kahraman

Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni



www.gebzegazetesi.com



(Kaynak: Gebze Gazetesi

www.gebzegazetesi.com