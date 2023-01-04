Trafik Eğitim Parkında 4.250 öğrenciye eğitim





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kocaeli Trafik Eğitim Parkı, öğrencileri trafikle ilgili her konuda pratik ve teorik olarak bilgilendiriyor. Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayan Kocaeli Trafik Eğitim Parkında 7 ayda 4 bin 250 öğrenciye trafik eğitimi verildi.





İLK DERS BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin sayılı trafik eğitim merkezleri arasında yer alan Trafik Eğitim Parkını 2022 yılında öğrencilerin hizmetine açtı. İlk ve ortaöğrenimde eğitim gören öğrencilere trafik bilincini eğlenceli bir şekilde vermeyi hedefleyen parkta ilk dersi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.





TÜRKİYE’NİN SAYILI EĞİTİM PARKLARINDAN

İzmit Güney Terminali yanında 17 bin 473 metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.





4 BİN 250 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, kısa sürede önemli bir başarıya ulaştı. Trafik eğitim parkında 7 ayda toplam 4 bin 250 öğrenciye teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.







