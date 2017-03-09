Tramvay hattına 58 bin m3 beton döküldü bin 977 ton ağırlığında ray döşendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray tramvay projesinin inşaatı kapsamında birçok yapı malzemesini kullanıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tramvay araçlarından ikisi Kocaeli’ne gelirken Otogar-Sekapark arasında 7,2 km uzunluğunda karşılıklı olarak sefer yapacak tramvay hattında bugüne kadar 58 bin m3 beton döküldü, bin 977 ton ray montajı yapıldı. Bunlar için 36 bin 854 adet ray bağlantı elemanıyla 737 bin 100 adet trifon kullanıldı.

58 BİN METREKÜP BETON

Proje kapsamında tramvay hattı boyunca 58 bin m3 beton döküldü. 249 bin m3 kazı işinin yapıldığı alanda bin 977 ton ray montajı gerçekleştirildi. Ray montajları için 36 bin 854 adet ray bağlantı elemanı ve 737 bin 100 adet trifon vida kullanıldı.

14 BİN METRE GERİLİM KABLOSU

Tramvay hattı boyunca tramvay araçlarının elektrik bağlantılarını sağlayacak 14 bin metre orta gerilim kablosu kullanıldı. Projede 530 adet farklı çaplarda foraj yapılarak kataner direklerine temel hazırlanırken, hat boyunca direklerin montaj işlemi devam ediyor. Ayrıca hatta tel çekim işlemi de devam ediyor. Proje tamamlandığında 27 bin 250 metre kontakt teli ve 23 bin 550 metre taşıyıcı tel çekilmiş olacak.

14 BİN 300 METRE VERİ KABLOSU

Proje kapsamda projede 400 m yangın alarmı, 4 bin m sinyal ve 14 bin 300 m veri aktarım kablosu yapıldı. Proje devamında ilerleyen zamanlarda alanda 16 m2 boya, 21 bin 182 kg alüminyum kaplama ve 20 bin 550 adet cephe kaplama tuğlası kullanılacak.