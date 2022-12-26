Tüketicinin Otomobil Hayali 2023 Yılına Kaldı!

2022 yılında birçok gelişmeye sahne olan Türkiye ikinci el otomobil pazarıyla ilgili olarak Otomerkezi.net kapsamlı değerlendirmeler paylaştı. Belirsizliklerle dolu bir yılı geride bırakırken, 2021 yılına göre 11 aylık dönemde ikinci el araç satışları yüzde 10 artış gösterdi. Geride bıraktığımız yıla geniş bir çerçevede bakarak gözlemlerini aktaran Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 2021'de her sıfır kilometre araca karşılık 8,6 adet ikinci elin denk geldiğini bu yılsa rakamın 11,2'ye ulaştığını söyledi. Karakaş "Kur baskısı, yüksek faiz, enflasyonist ortam ve ÖTV beklentisi gibi unsurlara karşın ikinci el araçtaki büyüme trendi durmadı. Satılan ikinci el araçların yüzde 67'sinin krediyle satın alındığı bir ortamda, tüketicinin beklentisiyle var olan gerçeklik arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Seçim ekonomisiyle birlikte kredi faizlerinde düşüş ve taksit sayısının artırılması umut ediliyor." dedi.





Yılın son günlerini hareketli geçiren ikinci el araç pazarında 2022 yılı, beklentilerin altında bir performans gösterdi. ÖTV beklentisinin etkisiyle yılın ikinci ve üçüncü çeyreği oldukça durgun geçerken, fiyatların düşmesine yönelik atılan adımlarda geç kalınması, tüketicide satın alma kararını öteleme davranışına ön ayak olarak fiyatların tekrar yükselmesine sebep oldu.





Otomerkezi.net'in paylaştığı verilere göre 2021 yılı 2.el otomobil ticareti 2022 yılı aynı döneminde; 4.589.628 adete karşılık 5.051.587 adet ile %10 artış gösterdi. Bununla birlikte 1 sıfır otomobil satışına karşılık 8,6 adet 2.el otomobil satışı gerçekleştirilmiş olan 2021 yılına karşılık, 2022 yılında 11,2 adet 2.el otomobil satışı oldu. Tüketicinin ÖTV düzenlemesi beklentisi, kur baskısı, faiz baskısı ve yüksek enflasyonist ortam ikinci el araç sektöründe faaliyet gösteren pek çok şirkete olumsuz etkilese de yükseliş trendi devam etti.





























Fiyatlarda son 2 haftada yüzde 3 artış oldu





Yılın son günlerinde pazarın hareket kazandığını ifade eden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "ÖTV matrah düzenlemesinin açıklığa kavuşması, kısa vadede yeni bir düzenleme gelmesinin çok mümkün olmadığı yönünde tüketici nezdinde oluşan düşünce, sektörde ciddi bir hareketliliğin başlamasına neden oldu. Vatandaşımızda enflasyonist ortam sebepli bugün almadığı aracı yarın daha yüksek bir fiyata alacağı kanaati hakim. Fiyatlarda ciddi azalma olmadığı gibi,%2.5-%3.5 oranında artış gözlemliyoruz. Sıfır km araçta arzın yetersiz oluşu da bu süreçte etkili oluyor." dedi.





Otomobil satın alma ve yürütme maliyetleri tüketicinin sırtında bir yüke dönüştü





Pandemi sonrası tüm ülkelerde "güçlü bir ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkaran ve ithalatı en aza indiren bir politikanın" hakim olduğunu belirten Karakaş, "Bu politik ve ekonomik iklimin olduğu ortamda ciddi bir vergi indirimi beklemek hayalcilik olur. Tüm bu gelişmelerin ışığında biz ikinci el araç sektöründe ciddi bir hareketlilik ve fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklemekteyiz." açıklamasını yaptı.





Tüketicinin nabzını tutmaya gayret gösterdiklerini ifade eden şirketin yöneticisi, "Kredi taksit sayısının düşürülmesi, faiz oranlarının hala yüksek olması, araç edinirken tüketicinin %67’sinin kredi kullandığı ortamda bir takım yeni düzenlemelerin gelmesini zaruri kılmaktadır. Geçmiş yıllara göre yürütme maliyetleri çok yükseldi. Adilane çözümler üretilebilir. Bu hala tüketicinin sırtında ciddi bir yük olmaya devam ediyor. Tüketicilerin beklentisi ve piyasa gerçeklikleri arasında makas gittikçe açılıyor. Öngörümüz ve vatandaşın umudu, 2023 yılında satın alma şartlarının kolaylaşacağı, düşük kredi faiz oranları ve uzun vadeler ile destekleneceği, ihtiyaç ve amaçlara yönelik bir yıl olacağıdır." dedi.



