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Türkistan’dan Anadolu’ya Yayla Kültürü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Türkistan'dan Anadolu'ya Yayla Kültürü

23 Eylül 2021 Perşembe 09:51
Yayla deyince gönlüm bir hoş olur duygusallaşıyor 95 yaşındaki Emin’e anamı rahmetli Mustafa babam ve Fadime halamla yaylalarda geçirdiğim o çocukluk günleri hatırıma gelir. İlk kez yaylaya 58 yıl önce 6 aylıkken çıkıp buz gibi soğuksularından içip insana hayat veren ömre ömür katan çiçek kokulu havasını ciğerlerime doldurmuş yaylayı çok sevmiş her biri birer abide gibi duran muhteşem yayla dağlarının güzelliği ile ufkumu ve vizyonumu geliştirmiştim. Her yıl bir günde olsa yaylaya çıkar soğuk suyundan içer geçmişlerimizin ruhu için Fatiha okur çocukluk yıllarımı yeniden yaşarım .
Yaylalarımızın kymetini bilelim çocuklarımıza yaylaları tanıtıp sevdirelim. Giresun Espiye Soğukpınar belediyesinin 20. Kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Soğukpınar Belediyesi ve Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net işbirliği ile Osmanlı döneminde Nahiye merkezi olan Soğukpınar Belediyesinin tarih kültür ve turizim değerlerini tanıtmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında tarihi yaylalar ve yayla kültürünüde tanıtacağız.
Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 1998 yılında Espiye Karavacık yaylasında Otçu göçü yayla şenliği düzenlenmesine katkım olmuştur. Belgesel çekerek yaylalarımızı tanıtmak için 20 yıldır çaba sarf ediyorum.
Soğukpınar belediye başkanı ilk okul arkadaşım Sayın Özcan Özdemir'in öncülüğünde Espiye Soğukpınar yaylaları ile ilgili yaptığımız araştırma ve çektiğimiz belgeseli Devri Alem belgesel programı olarak birçok tv kanalında yayınlanacak.Yayla belgeselini tıklayıp izleyebileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.
Soğukpınar Belediyesi ve Avrasya Gazeteciler Derneği tarafından ortaklaşa 26 Eylül Çarşamba günü akşam düzenlenen gala gösterimi ve ödül törenine tüm arkadaşlarımızı davet ederken Türkistan’dan Anadolu’ya getirdiğimiz yayla kültürünü koruyup tanıtmak için tüm ilgili ve yetkilileri göreve davet ediyoruz .
Yaylalarımızı koruyalım gençlerimize yaylaları sevdirip tanıtalım
Soğukpınar Belediyesi Yayla Belgeseli fragman ve tanıtım özeti.
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