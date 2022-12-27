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TUZLA’DA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

TUZLA'DA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

27 Aralık 2022 Salı 12:46

 Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımız yarım asra yaklaştı , sadece Gebze bölgesinde gazetecilik hayatım 42 yıla yaklaştı.

Yarım asırlık yani 50 yıllık gazeteci ve belgeselci olmanın sorumluluğu İle hatıralarımı yazmanın zamanın geldiğine inanıyorum.

Bundan sonra gazetecilik ve belgeselcilikte geçen yılların www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde hatıralarımı yazarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmayı bir görev biliyorum.

TUZLA’DAN CANLI MAKALE

Basın yayın medya alanınında teknoloji hızla gelişiyor bizim kuşak gazetecilerin  hurufat kasalarında harflerin elde tek  tek dizilip basıldığı dönemde  gazetecilik yaptık bugün  o günleri anlatmak çok zor.

Televizyonun tek kanal siyah beyaz olduğu dönemde TRT muhabirliği yaptığımız yıllar tam bir dizi  ve belgesel konusu o günleri dün gibi hatırlıyorum aradan 47 yıl geçsede o günleri hiç unutmadım.

Medya alanında teknoloji  gelişiyor , bizde  bu teknolojiye ayak uydurup kendimize medyadaki gelişen teknolojiyi uygulamaya çalışıyoruz.

Gazeteci ve belgeselci  olarak canlı makalelerle  karşınızda olacağım

Bugün Tuzla’dan gerçekleştirdiğim canlı makalede Tuzla’da gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarımı  kamuoyu İle paylaştım. 26 Aralık 2022 tarihinde Tuzla’dan gerçekleştirdiğim canlı makalemi sizlerle paylaşıyorum.

https://fb.watch/hFcx9t35L6/?mibextid=qC1gEa

Bu canlı makalede dile getirdiğim Tuzla’da gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı canlı makalede Tuzla sahillerinde 47 yıllık geçmiş hatıralarımı dile getirmiş oldum.

Tuzla bir zamanlar Gebze’ye bağlı bir köyde. Arçelik fabrikasının olduğu bölge Gebze’ye bağlı bir yerdi Arçelik fabrikası 1960 lı yıllarda  fabrika inşaat ruhsatını Gebze’den almış fabrika üretime başlayınca Gebze’ye bağlı Aydınlı köyünü harekete geçirip Gebze’ye dava açtırarak. Fabrikanın bulunduğu şifa bölgesi ve Aydınlı köyünü  mahkeme kararı İle Tuzlaya bağlattılar. Bu konuda daha önce  Gebze gazetesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

TUZLA GEBZE’DEN NASIL KOPARTILDI?

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1388&t=makale

Son bir haftadır Arçelik’in Şifa Mahallesi’ni Gebze bölgesinden nasıl koparttığını gündeme getirip, tartışırken, çok önemli başka bir olayı daha tespit etmiş bulunmaktayız. Tuzla bölgesi de bir bakanın Tuzla’ya yaptığı ev uğruna, bu bölgenin Gebze’den kopartıldığını tespit ettik. İşin en acı tarafı ise Gebze’ye bu haksızlıklar yapılırken, İzmit lobisinin seyirci kaldığı ve Gebze’ye yapılan haksızlıklar karşısında Gebze’yi savunmadığını gördüm. Bu konudaki araştırmalarımız devam ediyor. Bu olayları bir belgesel haline getirerek, gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Olayla ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

1950’li yıllara kadara Gebze’ye bağlı bir bölge olan bugün İstanbul’un Tuzla ilçesi Demokrat Parti’nin Milli Eğitim Bakanı tarafından bir oldu, bitti ile Gebze’den kopartılarak İstanbul’a bağlandı.

Gazetemiz tarafından gündeme getirilirken Koç Holding’e bağlı Arçelik fabrikasının vergi yüzünden Gebze’den mahkeme kararıyla kopartılıp Tuzla’nın Orhanlı köyü sınırları içine alınmasıyla ilgili araştırmalarımıza yeni bir belge daha ekledik. Yeni bir canlı şahit bulan gazetemiz konuyu Gebze’nin canlı şahitlerinden Mehmet Göçeoğlu ile konuştu.

Göçeoğlu yaptığı açıklamada, “Arçelik fabrikasının bulunduğu Şifa mahallesi, Gebze belediyesi mücavir alan içerisindeydi. Fabrika inşaat ruhsatı Gebze’den aldıktan sonra üretime geçtiğinde Gebze’den ayrılmak için birçok bahane ileri sürdü. Bunların en önemlisi o dönem Belediye mücavir alan içerisinde ki fabrikalar, kullandıkları elektrik gücü içerisinde belediyelere vergi vermek zorundaydı. Bu vergiyi vermemek için köy hudutlarına geçmek istediğinden Orhanlı köyünde dava açtırıldı ve Arçelik’in bulunduğu Şifa Mahallesi Gebze’den kopartılmış oldu. Bu haksızlık giderilmeli” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti’nin Milli Eğitim Bakanları’ndan Atıf Benderlioğlu’nun Tuzla’ya ev yapmasıyla Gebze üzerinde oyunlar oynanmaya başlandı. Tuzla Gebze’den kopartılarak dönemin Bakan gücüyle İstanbul’a bağlanmış oldu. Mehmet Göçeoğlu konuyla ilgili Demokrat Parti’nin güçlü isimlerinden Atıf Benderlioğlu Tuzla’ya ev yaptığı için evinin, Gebze ve Kocaeli’de olmasını istemiyordu. Sırf İstanbul’a bağlı olmak için Tuzla, Gebze’den kopartılıp İstanbul’ bağlandı ve Gebze’ye haksızlık yapılmış oldu. Bu konuda verdiğimiz mücadelede de başarılı olamadık.

İZMİT LOBİSİ GEBZE’Yİ YALNIZ BIRAKTI

Sadece bugün değil geçmişte de Gebze üzerinde oynanan oyunlar, Gebze’ye yapılan haksızlıklara İzmit lobisi hep ilgisiz kaldı ve Gebze’ye sahip çıkmadı. 1950’lerde Gebze’den, Tuzlanın kopartılmasına seyirci kalan İzmit seçkinleri, Arçelik fabrikasının Şifa mahallesini Gebze’den mahkeme kararıyla kopartmasına seyirci oldu.

DAHA ÖNCE NE YAZMIŞTIK?

Tuzla’dan Orhanlı’ya kadar olan kısmının Gebze bölgesinden koparılması ile ilgili gündeme getirdiğimiz konuyu daha önce bu köşeden sizlere makale şeklinde sunmuştum. Bu yazıyı okumak için http://www.gebzegazetesi.com/gebze-sanayi-muzesi-kurulurken-makale,1378.html adresindeki linke tıklayabilirsiniz.

Evet, tarihin tozlu raflarından Gebze ile ilgili yapılan haksızlıkları teker teker tespit ederek bu sütundan gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyorum. Amacım geçmişi unutmamak. Gerçekten geçmişi unutmamak gerekiyor. Geçmişte yapılan iyiliği de, kötülüğü de unutmayalım ki kendimizi kullandırmamış olalım. Gebze’ye yapılan bu haksızlıklar karşısında yeni bir kampanya başlatmalıyız ve haksızlıkların hesabını sormalıyız. (Kaynak www.gebzegazetesi.com)

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