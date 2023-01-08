Usta kuaförler hünerlerini fuarda sergiledi

Kocaeli'de Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim-Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı düzenlendi. Fuar, sektör temsilcileri, kuaförler ve vatandaşları bir araya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim - Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Fuarda, berber ve kuaförlere saç kesimi, türban, topuz, makyaj, renklendirme ve cilt bakımı tekniklerinde uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Fuar yarın da devam edecek.

"İnsanın fiziken güzelleşmesi için çaba sarf ediyorsunuz"

Programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Eğlenceli ve zevkli bir meslek. İnsanın fiziken güzelleşmesi için çaba sarf ediyorsunuz. İnsanları mutlu ediyorsunuz. Biz de büyükşehir olarak kent sakinlerini mutlu etmeye çalışıyoruz. Gerek altyapı gerekse üstyapı hizmetleri ile halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz" dedi.

Yeni ürünler tanıtıldı

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ise "Esnaf ve sanatkarları buluşturan bu sosyal projeler son derece önemlidir. Türkiye'nin en önemli uzmanların eğitim vereceği bu etkinlik sektör açısından çok değerli buluyoruz" diye konuştu. Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt da, fuarla sektördeki yeni ürünlerin kuaför ve berberlere ulaşmasına imkan sağladıklarını söyledi.

İHA