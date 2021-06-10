Vali Seddar Yavuz, Asım Kibar OSB Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Tesislerini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

Ziyarette Vali Seddar Yavuz’a Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kibar Holding Proje Müdürü Mehmet Aydın, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak, Kibar Holding Ceosu ve Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi Haluk Kayabaşı, Assan Hanil Oto. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Atacan Güner, POSCO Assan TST Çelik San. A.Ş. İş Destek Birimleri Genel Müdür Yardımcısı ve Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Özdemir ve Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Mali İşler Müdürü Adnan Karaten eşlik etti.

Yenilikçi ve ileri teknoloji ile düşük maliyetlerle elde edilen geri kazanım suyunun kullanılması sayesinde bölgenin rekabet gücünün ve üretim kapasitesinin artırılmasını sağlayıp, işletme maliyetlerini düşürerek iç ve dış pazarda sanayicilerin maliyet bazında rekabet gücünün artırılmasında ve bölgeye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların önünün açılmasında önemli katkı sağlayan tesisleri yerinde inceleyen ve son günlerde Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorununa ilişkin tesiste denetimler yapan Vali Seddar Yavuz:“ Temiz su rezervlerinin tükenmemesi adına su tasarrufu yapmak her vatandaşın görevidir. Bu kapsamda birçok açıdan ilkleri barındıran bu tesis, sadece su kaynaklarının korunması açısından değil, üretime istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaların üretim maliyetleri açısından da çok önemli görevler üstleniyor. Ülkemiz ve ilimizin kalkınmasında emeği olan iş dünyasının her zaman yanındayız.” diyerek yetkililer ve işçilerle sohbet edip, başarı ve kolaylıklar diledi.