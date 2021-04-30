Vali ve Büyükşehir Başkanı’ndan, Fatih Vefa Bekliyor

Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın katılımı ile Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı’nda anılmalı.

Kocaeli’den birçok yetkilinin ve ilgilinin bugüne kadar bir kez olsun Hünkar Çayırı’na gelmemesi Kocaeli’nin büyük bir ayıbıdır.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız araştırmada, Kocaelili birçok yetkili Gebze bölgesindeki tarih ve kültür turizminin, marka değere sahip kültür değerlerinden habersiz.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı’nda, Vali Sayın Seddar Yavuz ve Büyükşehir Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ında katılımı ile pandemi kurallarına uygun, sembolikte olsa bir anma toplantısı düzenleyerek, Fatih Sultan Mehmet Han’a hak ettiği değer verilmeli.

Fatih’in Gençlere Rol Model Hayatı

Gençlerimize milli ve tarihi değerlerimizi anlatmak için rol model devlet adamlarımızdan birisi olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın hayatını gençlerimize örnek olması amacıyla anlattığımız, ‘Fatih’in Gençlere Rol Model Hayatı’ ismi ile hazırladığımız ve bir çok TV kanalına telif ücreti almadan gönderdiğimiz belgesel sinevizyonu sizlerle paylaşıyor, Başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere ulusal ve Kocaeli’deki medya kuruluşlarının Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırı’ndan canlı yayın yapmalarını istiyor ve hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyorum.

Fatih’in Gençlere Rol Model Hayatı Belgeseli

https://youtu.be/sc8zQP8-OMs?fbclid=IwAR2_8RzC5qPiukihAhFX6e9ECXG-fZS9h5_op6Ylgg_porTPnJHh_tkfEe4

Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yayınladığımız makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/posts/2696985013746512

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2 Yıl Önce Ne Yazmıştık

Konuyla ilgili, yıllardan beri gazeteci ve belgeselci olarak yazılar yazıyor, belgesel TV programı çekiyoruz. 2 yıl önce 29 Nisan 2019’da Hünkar Çayırı ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de www.gazetegebze.com.tr yer alan Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

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Vefat yıl dönümünde Fatih, Devletten Vefa Bekliyor

Gebze Hünkar Çayırı sahipsiz ve açık hava meyhanesi oldu. Etraf, çöplük ve perişan.

Valilik ve Belediye, anma toplantısı düzenlemeli…

Çağ açıp çağ kapayan, İstanbul’u fethederek peygamberimizin övgüsünü kazanan, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinin de adını aldığı Fatih Otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih’in, vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda anılması için Kocaeli Valisi Sn. Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın’a tarihi görev düşüyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın, vefat yıl dönümü 3 Mayıs’ta Gebze Hünkar Çayırı’nda devlet töreni ile anılmalı.

Hünkar Çayırı ve Fatih Otağı, açık hava meyhanesi olmaktan kurtarılmalı…

Gebze Hünkar Çayırı tam anlamı ile sahipsiz. Gebze eski belediye başkanı Adnan Köşker tarafından daha önce Erzincanlılar Vakfı’na satılması için lobi yürütülmüş, Adnan Köşker yerin ilgili vakfa satılması için basına açıklama yapmıştı. Olayla ilgili kamuoyundan gelen tepkiler üzerine satıştan vazgeçilmişti.

Yine Adnan Köşker ve Tuzla Belediye Başkanı iş birliği ile Tuzla Piyade Okulu’ndan Hünkar Çayırı’na yol açılmış, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın karşı çıkması üzerine yol açılması durdurulmuştu.

Cumhurbaşkanı’ndan Millet Bahçesi Açıklama

Bugün birçok kurum ve kuruluş Hünkar Çayırı üzerinde gizli rant planları yaparken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Hünkar Çayırı ve Fatih Otağının bulunduğu alanın millet bahçesi olacağını açıklamış, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Hünkar Çayırı’nın Fatih’e yaraşır halde düzenleneceğini, seçim beyannamesinde halka paylaşmıştı.

Fatih’in vefat yıl dönümü olan 3 Mayıs yaklaşırken, Hünkar Çayırı ve Fatih Otağının açık hava meyhanesi ve çöplük olması tepkilere neden oluyor.

http://www.belgeselyayincilik.com/devlet-hunkar-cayirina-sahip-cikmali

Hünkar Çayırı’ndan Çayırova’ya Belgeseli

İlim Kültür Tarih Araştırmaları İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve www.devrialem.tv olarak hazırlayıp, birçok TV kanalına gönderdiğimiz Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırı ile ilgili ‘Hünkar Çayırı’ndan Çayırova’ya’ Devri Alem Belgesel programımızı izlemek için tıklayın.

https://m.youtube.com/watch?v=VLjgN5sPkr4