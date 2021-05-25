Vali Yavuz, REGENERON ISEF’te Dünya Dördüncüsü Olan Öğrencileri Ödüllendirdi

Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aytaç Satıcı, Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Kayan, Mühendislik Mekaniği alanında Dünya 4. sü olarak Büyük Ödül almaya hak kazanan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Kerem Bayhan ile Robotik ve Akıllı Makineler alanında Dünya 4. sü olarak Büyük Ödül almaya hak kazanan Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dilay Dal hazır bulundu.
Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı olan REGENERON ISEF’te dünya 4. sü olan öğrenciler projeleri hakkında Vali Seddar Yavuz’a bilgi sunumunda bulunarak kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.
Vali Seddar Yavuz, hazırladıkları projeler ile dereceye girerek ülkemizi ve ilimizi temsil eden öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek yaptığı konuşmalarında; “Sizleri tebrik ediyorum. Bu başarılar ciddi anlamda bir motivasyon kaynağı. Sizin bu başarınız sizden sonra gelecek nesilleri teşvik edecektir. Çünkü başarı her zaman daha fazla başarı getirir. Başarıya alışmış, bu hazzı almış insanlar hep başarmak istiyor. İnsanların hayat boyu mücadele vermesinin sebebi de bu. İnsanlar ilerlemiş yaşlarına rağmen halen başarmanın bir şeyler üretmenin derdinde. Çünkü onları tek mutlu eden şey başarmak, farklı bir şey elde etmek. Sizin ve Ülkemiz adına ben çok mutlu oldum. Hayatınızı hep motive edecek ve artık hep böyle olmak isteyeceksiniz. Bu başarılarınızla da milletimizin dünyadaki yeri değişecek. Sizin gibi gençlerimiz sayesinde farklı alanlara geçeceğiz. Biliyorsunuz ki dün çok önemli bir anlaşma yapıldı. Türkiye ilk defa yüksek teknoloji üreten bir ülke olarak Polonya’ya SİHA satışı gerçekleştirdi. Bu satış, NATO ülkesine yapılan bir yüksek teknoloji anlaşması olması nedeniyle dün tarihi bir gün olarak tarihteki yerini aldı. Burada da sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz çalışıyor. Sizlerde yaptığınız güzel çalışma ve başarılar ile birçok insanın hayatına yön verecek, hayatların kurtulmasına vesile olacaksınız.” diyen Vali Yavuz ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Mühendislik Mekaniği alanında Dünya dördüncüsü olarak büyük ödül almaya hak kazanan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Kerem Bayhan ile Robotik ve Akıllı Makineler alanında Dünya dördüncüsü olarak büyük ödül almaya hak kazanan Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dilay Dal’ı tebrik ederek, ödüllerini veren Vali Seddar Yavuz, onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
http://www.kocaeli.gov.tr/vali-yavuz-regeneron-isefte-dunya-dorduncusu-olan-ogrencileri-odullendirdi