Vali Yavuz, REGENERON ISEF’te Dünya Dördüncüsü Olan Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Seddar Yavuz, hazırladıkları projeler ile dereceye girerek ülkemizi ve ilimizi temsil eden öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek yaptığı konuşmalarında; “Sizleri tebrik ediyorum. Bu başarılar ciddi anlamda bir motivasyon kaynağı. Sizin bu başarınız sizden sonra gelecek nesilleri teşvik edecektir. Çünkü başarı her zaman daha fazla başarı getirir. Başarıya alışmış, bu hazzı almış insanlar hep başarmak istiyor. İnsanların hayat boyu mücadele vermesinin sebebi de bu. İnsanlar ilerlemiş yaşlarına rağmen halen başarmanın bir şeyler üretmenin derdinde. Çünkü onları tek mutlu eden şey başarmak, farklı bir şey elde etmek. Sizin ve Ülkemiz adına ben çok mutlu oldum. Hayatınızı hep motive edecek ve artık hep böyle olmak isteyeceksiniz. Bu başarılarınızla da milletimizin dünyadaki yeri değişecek. Sizin gibi gençlerimiz sayesinde farklı alanlara geçeceğiz. Biliyorsunuz ki dün çok önemli bir anlaşma yapıldı. Türkiye ilk defa yüksek teknoloji üreten bir ülke olarak Polonya’ya SİHA satışı gerçekleştirdi. Bu satış, NATO ülkesine yapılan bir yüksek teknoloji anlaşması olması nedeniyle dün tarihi bir gün olarak tarihteki yerini aldı. Burada da sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz çalışıyor. Sizlerde yaptığınız güzel çalışma ve başarılar ile birçok insanın hayatına yön verecek, hayatların kurtulmasına vesile olacaksınız.” diyen Vali Yavuz ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.