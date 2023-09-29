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Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimiz, örfümüz, âdetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimiz olan yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.

Valimiz Sayın Seddar Yavuz' un 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

29 Eylül 2023 Cuma 16:18

Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.

 

Yaşamlarının büyük bir kısmını topluma ve ülkesine hizmet ederek geçirmiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek onur ve gurur vericidir. Yaşlılara saygı, yaşlılara bakmak ve onları hiçbir şekilde incitmemek inancımızın da bizlere çok açık ve hiçbir muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde yüklediği en temel görevlerden biridir.

 

Ömürlerinin son demlerini yaşayan kıymetli yaşlılarımızın desteklenmesi, kurumlarda ve evlerinde, en mutlu ve huzurlu olacakları ortamlarda bakılmaları için, maddi destekten başlayarak psikolojik desteğe kadar Devletimizin sunduğu pek çok imkân ve birçok model mevcut.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda olduğu gibi huzurevlerinde sağlanan hizmetlerle de dünya standartlarının çok üzerine çıkmıştır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakârlık gösteren büyüklerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, her günün yaşlılarımızın kıymetinin bilindiği ve onlara hak ettikleri değerin verildiği günler olmasını dileyerek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum.

 

 

                                                                                                                                                         

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