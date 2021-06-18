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VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ 39. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

“Mavi Vatan” denizlerimizde gece gündüz ayrımı gözetmeksizin huzur ve güvenliğimizi koruyan ve zor durumdakilere sıcak yardım ellerini uzatan denizlerimizin koruyucu kalkanı Sahil Güvenliği Komutanlığı personeli için bugün; Fedakârlık ve mücadelelerle dolu, her zaman iyi ve güzeli arayacağı, duraksamaya tahammülü olmadan yürüyeceği, dünyada örnek alınan Sahil Güvenlik Komutanlığı olma yolunda ilk adımın atıldığı kuruluş günüdür.

VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ 39. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

18 Haziran 2021 Cuma 11:45

 

        Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, sahil, deniz yetki alanlarımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemiz olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üstlenmiş bulunduğu görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

 

    Bu duygularla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. Kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor ve değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. 

 

     Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun…

 

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi

 

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