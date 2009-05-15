VATANDAŞ, HER SEÇİM ÖNCESİ MÜJDESİ VERİLEN DOĞALGAZ YATAKLARININ KULLANILMASINI İSTİYOR!





Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce defalarca müjdesini verdiği ve dün itibari ile bir yenisini eklediği doğalgaz haberlerine tepki gösterdi.

Gelecek Partisi olarak, Selçuk Özdağ olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak, yeraltı kaynaklarının zenginleşmesinden gurur duyacaklarını da ifade eden Özdağ, ancak 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi müjdelerin hayata geçirilmemesinden ve sadece birer seçim söylemi olarak kalmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında müjde olarak açıklanan ancak henüz 85 milyon vatandaşın menfaatine yansımayan doğalgaz müjdelerini, TOKİ’nin 2019’da yapacağını vadettiği 100 bin konuta benzeten Özdağ, “Elbette ki vatandaşın hayrına yapılacak her şeyi destekleriz, memnuniyet duyarız, ancak endişemiz; her seçim öncesi bulunan doğalgazın hala kullanılamaması ve 2019’da TOKİ tarafından vadedilen 100 bin konutun tamamlanmaması gibi 2022’de de vadedilen 500 bin konutun da tamamlanmaması ve bulduk denilen doğalgazların bir türlü hayata geçirilememesidir” dedi.

Özdağ attığı tweet ile “Vatandaş bu seçimde yeni doğalgaz müjdesi istemiyor(!) 2017,2018 ve 2019 seçimleri öncesi müjdesi verilen yüksek rezervli yatakların kullanılmasını istiyor! A Haber'inkiler değil sadece Yeni Şafak ve Star'ınkiler işletilse "pencereleri bile ardına kadar açarız" diyor vatandaş(!)” derken, hemen hemen her seçim dönemi gündeme ‘müjde’ diye getirilen haberlerin tarihsel sıralamasını ise şöyle yaptı:



