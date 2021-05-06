Vefatının 540. Yılında Fatih Hünkar Çayırı’nda Anıldı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Fatih'in vefatının 540. yılında Hünkar Çayırında anılması ile ilgili makalesini sizlere sunuyoruz.

Tarihe ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödemenin huzuru içindeyiz.

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 540. yılında Gebze Hünkar Çayırı’nda dualarla anıldı.

https://m.youtube.com/watch?v=8dMh6ET3Vt8

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesaj yayınladı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1389152290087608321?s=20

TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, ulusal ve bölgesel basın anma etkinliğine geniş yer verdi. Fatih’le ilgili TRT’ye açıklama yaptık.

https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/cag-acip-cag-kapatan-hukumdar-fatih-sultan-mehmet/60904aea01a30a32342203ca

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com anma etkinliklerini Hünkar Çayırı’ndan canlı yayınladı.

https://fb.watch/5g8YgTXrB_/

https://fb.watch/5g93kICp0m/

Anadolu Ajansı, Hünkar Çayırı’na yapılacak Fatih Müzesi ve Millet Bahçesi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile yaptığı söyleşiyi manşetten yayınlandı.

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/millet-bahcesine-donusturulecek-hunkar-cayirinda-sultan-fatihin-hatirasi-yasatilacak/2227787

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com haber ve canlı yayın yaparak medya görevini yerine getirdi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1389152290087608321?s=20

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/hunkar-cayirinda-sultan-fatihin-hatirasi-yasatilacak-h36664.html

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1983055641849033/?d=n

AA’nın Haberi Ulusal Basında

https://www.haberler.com/fatih-sultan-mehmet-son-otagini-kurdugu-hunkar-14108120-haberi/

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 540. yılında son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi. Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hünkar Çayırı'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olduğunu belirterek, "540 yıl önce burada rahmeti rahmana kavuşan, cihan imparatoru, Osmanlı'nın Balkanlara açılmasında önemli rolü olan Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, şükranla anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz." dedi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ ile zekası, becerileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşma yaptı. Anma programı, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın dualar okumasıyla sona erdi

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Millet Bahçesi Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan, Anadolu Ajansı’na Millet Bahçesi açıklaması.

Millet bahçeleri projeleri arasında, taşıdığı tarihi misyonla ön plana çıkan Hünkar Çayırı'nda, hayata geçirilecek projeyle Fatih Sultan Mehmet'in hatıraları yaşatılacak.

Gebze Belediyesi tarafından en son 2018'de düzenlenen güreşlere yıllarca ev sahipliği yapan tarihi Hünkar Çayırı'nın, millet bahçesi ve İstanbul'daki Panorama 1453'e benzer bir yapıyla hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje sayesinde, Gebze'deki Marmaray istasyonuna da yakın olan Hünkar Çayırı'nın cazibe merkezi olması bekleniyor.

Tarihi alan kültür turizmine kazandırılacak

Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.

Gebze Belediyesinin her yıl 3 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet için anma töreni gerçekleştirdiği Hünkar Çayırı'ndaki namazgah ve çeşme yapıları da restore edilecek.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıklarının gelecek kuşaklara aktarılması ile tarihi alanın kültür turizmine kazandırılması için hazırlanan projenin, ihalesi ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

"Atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet bahçeleriyle ilgili çalışmaların kentin birçok noktasında devam ettiğini, Hünkar Çayırı'nın, tarihi önemine uygun bir alan haline getirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Büyükakın, Hünkar Çayırı'nın, millet bahçesi niteliğiyle ön plana çıkacağına işaret ederek, bu alanın bölgenin yanı sıra Türkiye için de cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Alanda millet bahçesi niteliğinde rekreasyon ve çocuk oyun alanları bulunacağını anlatan Büyükakın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını canlandıran bir kısmın da yer alacağını kaydetti.

Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerine verdiği öneme değinerek, "Vatandaşlarımız, tarihi alanda hem yürüyüşlerini yapacak hem de atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar." ifadesini kullandı. (Kaynak: AA)